Alyona Alyona в селе — сколько денег ежемесячно тратит певица

Певица Alyona Alyona. Фот: УНИАН

Украинская певица Alyona Alyona, которая несколько лет назад решила уехать из большого города и поселиться в селе, поделилась некоторыми моментами из своей жизни. Звезда, в частности, рассказала, как изменились ее расходы.

Об этом она сказала в Youtube-проекте "Тур звездами".

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Сколько хватает денег Alyona Alyona на жизнь в селе

По словам представительницы Украины на "Евровидении-2024", сейчас она и ее муж музыкант живут в селе Выгода, что в Ивано-Франковской области. Артистка призналась, что после переезда ее расходы значительно снизились. Например, сейчас ей хватает двух тыс. долларов (81,7 тыс. гривен) для того, чтобы закрыть свои базовые потребности, а именно:

оплатить аренду жилья;

заплатить за обслуживание автомобиля;

купить лекарства и еду.

"Я трачу меньше, потому что меньше где-то езжу. Если учитывать аренду жилья, здоровье, автомобиль и питание, то это где-то две тыс. долларов в месяц", — сказала она.

Alyona Alyona также призналась, что планирует купить себе частный дом в Ивано-Франковской области, чтобы иметь свой огород и ухаживать за фруктами и овощами.

О чем еще стоит знать

Ранее бронзовая призерка песенного конкурса "Евровидение-2024" Alyona Alyona рассказывала проекту "Невероятная правда о звездах", сколько стоит ее выступление на новогодней вечеринке. Звезда призналась, что ее приезд будет стоить организаторам как минимум 20 тыс. долларов (817 тыс. гривен).

Ранее мы рассказывали о доходах украинских блогеров. Например, Юлия Верба ежемесячно может зарабатывать примерно 45 тыс. долларов (1 млн 838 тыс. 250 грн).

Также напомним, что британско-американский блогер, бывший профессиональный кикбоксер Эндрю Тейт готов инвестировать в биткоин 100 миллионов долларов. О фиатной валюте Тейт хочет забыть.