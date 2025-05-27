Алименты на детей бойцов ВСУ — на какие суммы можно рассчитывать в 2025 году

Военный достает деньги. Фото: Miller Law

В Украине факт военного положения не отменяет требование уплаты алиментов на содержание детей военнослужащими. Порядок расчета и взыскания средств имеет свои особенности.

Об этом говорится в материалах Министерства юстиции.

Реклама

Читайте также:

Порядок удержания сумм алиментов из денежного обеспечения бойцов ВСУ

Согласно правилам, алименты должны удерживаться из всех имеющихся видов денежного обеспечения военных. Речь идет о должностном окладе, окладе по воинскому званию, ежемесячных надбавках, доплатах, вознаграждениях, а также единовременном вознаграждении в 30 тыс. — 100 тыс. грн.

В случае определения размера алиментов через суд, то он должен составлять четверть полученного дохода военнослужащим на одного ребенка, треть — на двух, половину — от трех детей. Однако есть ограничения на верхнюю границу суммы, которая не может превышать 10 прожиточных минимумов на ребенка.

Минимальные и максимальные пределы на суммы зависят от возраста ребенка. А именно для детей до шести лет:

минимальный размер алиментов должен составлять 1,28 тыс. грн;

максимальный размер не может превышать 25,63 тыс. грн.

Размер алиментов на детей в возрасте от 6 до 18 лет:

минимальная сумма составляет 1,59 тыс. грн;

максимальная — 31,96 тыс. грн.

Также предусмотрена корректировка размера выплат, если произошли изменения в материальном состоянии, семейном статусе или в состоянии здоровья плательщика или получателя алиментов. Такие ситуации пересматриваются или по договоренности, или через суд.

Принудительное взыскание алиментов с военных

Как сообщают в Минюсте, в случае отсутствия добровольной уплаты алиментов от военнослужащего необходимо подавать в суд и взимать средства в принудительном порядке. На основе судебного приказа о взыскании алиментов воинская часть, где служит плательщик, должна удержать соответствующую сумму.

Если адрес воинской части, где служит должник, неизвестен, то нужно отправить документы о взыскании алиментов в Министерство обороны, откуда соответствующие документы передадут в бухгалтерию воинской части, где проходит службу военный.

Ранее мы сообщали, что в вопросе назначения алиментов действуют возрастные ограничения. Размер выплат не должен превышать нескольких прожиточных минимумов на ребенка.

Также мы рассказывали, в каких случаях платить алименты должны дети своим родителям. В семейном законодательстве отмечается, что соответствующее право могут возложить на совершеннолетних граждан.