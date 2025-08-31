Алименты с пенсии по инвалидности — как начисляются выплаты на детей

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Семейный кодекс Украины четко регулирует вопросы обеспечения детей, в том числе относительно выплат на их содержание. Алименты с пенсии по инвалидности в Украине взимаются в таком же порядке, как и с других доходов плательщиков.

О том, в каких случаях алименты могут удерживаться с пенсии по инвалидности, как определяется их размер и какие исключения предусмотрены законом, рассказал адвокат Алексей Скрябин.

Как взимаются алименты с пенсии по инвалидности

Это происходит на общих основаниях, пояснил адвокат. Однако есть нюансы, связанные с особым статусом плательщика. Если лицо имеет инвалидность I или II группы, его материальное положение считается затруднительным, однако закон не освобождает его от обязанности содержания ребенка.

В таком случае судом принимаются во внимание:

группа инвалидности;

размер пенсии;

потребности ребенка;

другие источники дохода плательщика.

Алименты с пенсии по инвалидности в Украине могут быть назначены по добровольному соглашению или по решению суда.

Как определяется сумма алиментов с пенсии по инвалидности

Лица с инвалидностью II и III группы имеют более высокую трудоспособность, поэтому суд чаще назначает стандартные размеры алиментов:

на одного ребенка — 25% от имеющихся доходов;

на двух детей — 30%;

на трех и более — 50%.

При этом частичная нетрудоспособность не учитывается как преграда, а при расчете принимается во внимание не только пенсия, но и другие активы, такие как недвижимость или транспорт и тому подобное.

Алименты с пенсии в случае инвалидности I группы рассматриваются отдельно. В таком случае суд может уменьшить размер выплат или определить нулевую сумму, если нет возможности платить. При этом обязательно учитываются состояние здоровья и дополнительные расходы плательщика. Однако, отметил адвокат, даже лица с инвалидностью I группы не освобождаются автоматически от обязанности содержания детей.

