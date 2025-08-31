Аліменти з пенсії по інвалідності — як нараховуються виплати на дітей

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Сімейний кодекс України чітко регулює питання забезпечення дітей, у тому числі щодо виплат на їх утримання. Аліменти з пенсії з інвалідності в Україні стягуються у такому самому порядку, як і з інших доходів платників.

Про те, у яких випадках аліменти можуть утримуватися з пенсії по інвалідності, як визначається їхній розмір та які винятки передбачені законом, розповів адвокат Олексій Скрябін.

Як стягуються аліменти з пенсії по інвалідності

Це відбувається на загальних підставах, пояснив адвокат. Однак є нюанси, пов’язані з особливим статусом платника. Якщо особа має інвалідність I або II групи, її матеріальне становище вважається скрутним, однак закон не звільняє її від обов’язку утримання дитини.

У такому випадку судом беруться до уваги:

група інвалідності;

розмір пенсії;

потреби дитини;

інші джерела доходу платника.

Аліменти з пенсії по інвалідності в Україні можуть бути призначені за добровільною угодою або за рішенням суду.

Як визначається сума аліментів з пенсії по інвалідності

Особи з інвалідністю II та III групи мають вищу працездатність, тому суд частіше призначає стандартні розміри аліментів:

на одну дитину — 25% від наявних доходів;

на двох дітей — 30%;

на трьох і більше — 50%.

При цьому часткова непрацездатність не враховується як перепона, а при розрахунку береться до уваги не лише пенсія, а й інші активи, як от нерухомість чи транспорт тощо.

Аліменти з пенсії у випадку інвалідності I групи розглядаються окремо. У такому разі суд може зменшити розмір виплат або визначити нульову суму, якщо немає можливості платити. При цьому обов’язково враховуються стан здоров’я та додаткові витрати платника. Проте, зауважив адвокат, навіть особи з інвалідністю I групи не звільняються автоматично від обов’язку утримання дітей.

Раніше ми писали, що громадяни України з інвалідністю II групи, які наразі служать у Збройних силах України, зможуть отримувати свою пенсію до кінця строку встановлення інвалідності. Відповідна умова міститься у законодавстві.

Також дізнавайтеся, за яких обставин виплачену пенсію по інвалідності можуть вимагати повернути Пенсійному фонду.