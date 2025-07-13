Алименты на двоих детей в 2025 году — о каких суммах идет речь

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Если в Украине разводятся семьи, которые воспитывают несовершеннолетних детей, то один из родителей выплачивает алименты — денежную помощь, чтобы обеспечить ребенка едой, одеждой и другими необходимыми бытовыми вещами. Если просрочить выплату — взимается пеня.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, как рассчитываются алименты на двоих детей в 2025 году.

Реклама

Читайте также:

Алименты на двоих детей — подробнее о выплатах

По информации юристов Безоплатной правовой помощи, в Украине есть два основных способа, по которым начисляются алименты:

в доле от дохода плательщика;

в фиксированной сумме.

Какую сумму нужно будет выплачивать одному из родителей на двоих детей — устанавливает суд. В случае, если алименты взимаются в доле от заработка, на двоих детей предусмотрено треть от дохода плательщика. Впрочем, сумма не может быть больше десятикратного прожиточного минимума на каждого ребенка соответствующего возраста. К тому же такая форма действует только при условии, что дело не касается установления:

отцовства;

материнства;

участия третьих лиц.

Другой вариант — алименты в определенной денежной сумме. Выплаты ежегодно индексируются к показателю инфляции. Для этого суду нужно предоставить заявление с требованием установить конкретный размер выплат в гривнах.

Алименты на двоих детей — размер выплат

При начислении алиментов на двоих и более детей определяется единая часть от дохода. Ее нужно выплачивать до момента совершеннолетия самого старшего ребенка. Когда ему исполнится 18 лет, сумма уменьшится на часть, которая предоставлялась совершеннолетнему ребенку, если один из родителей не обратился с новым иском.

Минимальная рекомендуемая сумма к выплате алиментов равна уровню прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста:

2 563 грн — для детей до 6 лет;

— для детей до 6 лет; 3 196 грн — для детей от 6 до 18 лет;

— для детей от 6 до 18 лет; 3 028 грн — для детей от 18 до 23 лет.

Если дети родились в разных браках, то у них одинаковое право на получение алиментов. Общую сумму в 33% они разделяют между собой в равных частях — по 16,5%.

Напомним, Минсоц предложил правительству увеличить денежную помощь семьям, в которых рождаются дети, до 50 тысяч гривен. Изменения могут произойти уже 1 января 2026 года.

Также мы рассказывали, что малообеспеченные и уязвимые категории граждан уже получают от государства новый вид поддержки. Размер выплат зависит от так называемой базовой величины.