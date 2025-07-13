Аліменти на двох дітей у 2025 році — про які суми йдеться

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Якщо в Україні розлучаються сім'ї, які виховують неповнолітніх дітей, то один із батьків виплачує аліменти — грошову допомогу, щоб забезпечити дитину їжею, одягом та іншими необхідними побутовими речами. Якщо прострочити виплату — стягується пеня.

Редакція Новини.LIVE розповідає, як розраховуються аліменти на двох дітей у 2025 році.

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Аліменти на двох дітей — детальніше про виплати

За інформацією юристів Безоплатної правничої допомоги, в Україні є два основні способи, за якими нараховуються аліменти:

у частці від доходу платника;

у фіксованій сумі.

Яку суму потрібно буде виплачувати одному із батьків на двох дітей — встановлює суд. У разі, якщо аліменти стягуються у частці від заробітку, на двох дітей передбачено третину від доходу платника. Втім сума не може бути більшою за десятикратний прожитковий мінімум на кожну дитину відповідного віку. До того така форма діє лише за умови, що справа не стосується встановлення:

батьківства;

материнства;

участі третіх осіб.

Інший варіант — аліменти у визначеній грошовій сумі. Виплати щорічно індексуються до показника інфляції. Для цього суду потрібно надати заяву з вимогою встановити конкретний розмір виплат у гривнях.

Аліменти на двох дітей — розмір виплат

Під час нарахуванні аліментів на двох і більше дітей визначається єдина частка від доходу. Її потрібно виплачувати до моменту повноліття найстаршої дитини. Коли їй виповниться 18 років, сума зменшиться на частку, що надавалася повнолітній дитині, якщо один із батьків не звернувся з новим позовом.

Мінімальна рекомендована сума до виплати аліментів дорівнює рівню прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку:

2 563 грн — для дітей до 6 років;

— для дітей до 6 років; 3 196 грн — для дітей від 6 до 18 років;

— для дітей від 6 до 18 років; 3 028 грн — для дітей від 18 до 23 років.

Якщо діти народилися у різних шлюбах, то у них однакове право на отримання аліментів. Загальну суму у 33% вони розділяють муж собою у рівних частинах — по 16,5%.

Нагадаємо, Мінсоц запропонував уряду збільшити грошову допомогу сім'ям, у яких народжуються діти, до 50 тисяч гривень. Зміни можуть відбутися вже 1 січня 2026 року.

Також ми розповідали, що малозабезпечені та вразливі категорії громадян вже отримують від держави новий вид підтримки. Розмір виплат залежить від так званої базової величини.