Нафтогаз переглянув правила актуалізації даних: що змінилось

Платіжки, газова плита. Фото: Новини.LIVE

Клієнтам газопостачальної компанії "Нафтогаз України" надали можливість оновлювати дані за лічені хвилини через новий мобільний застосунок "Куб". Йдеться про вимогу актуалізації персональної інформації для якісного обслуговування та коректних нарахувань за спожите блакитне паливо у разі переїзду, втрати чи зміни номера телефону.

Про це інформує пресслужба компанії у соцмережі Facebook, передають Новини.LIVE.

Оновлення даних у Нафтогазі по-новому

Як зазначили у газопостачальній компанії, клієнти зобов'язані дотримуватися ключової умови взаємодії для надання якісного обслуговування та співпраці — вчасно актуалізовувати дані. Така процедура дозволяє отримати повноцінний доступ до всіх сервісів та завжди бути поінформованим щодо особових рахунків.

Йдеться про оновлення даних за низки особистих змін у разі переїзду на нову адресу, зміни власника житла, переходу на новий номер телефону, зміни прізвища та в разі інших неточностей у раніше поданій інформації.

Тепер відповідна процедура стала значно простішою, адже доступна у застосунку "Куб".

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"Змінили персональні дані або стали власником нового житла? Оновити дані власника особового рахунку тепер можна без паперових заяв і відвідування центрів обслуговування — просто у застосунку Куб. На це знадобиться близько 3 хвилини", — йдеться у повідомленні.

Для цього необхідно виконати кілька кроків у застосунку:

відкрити розділ "Послуги";

перейти в пункт "Актуалізація даних";

необхідно поділитися копією ID-картки через "Дія.Шеринг";

перевірити автоматично заповнену інформацію;

додати дані про право власності;

підписати заяву через "Дія.Підпис";

додати фото необхідних документів за потреби.

У компанії зауважили, що побутові питання не повинні забирати зайвий час. Оновлення даних завдяки застосунку "Куб" стало більш оперативним. Також він дозволяє керувати газовими послугами у будь-який зручний момент, легше вирішувати питання щодо газопостачання.

Інші можливості із газовим застосунком

Застосунок наділений цілим спектром функціоналу. Його створили не тільки для передачі показників і сплати комунальних рахунків за газ.

У функціоналі "Кубу":

Є можливість сканування лічильника через камеру телефона — показники зчитуються автоматично, що зменшує ризик помилок; Передача даних онлайн — їх буде надіслано безпосередньо через застосунок у встановлені терміни; Можливість контролювати споживання газу — у розділі, де вказаний обсяг використаного газу та динаміка; Автоматичне сповіщення — застосунок повідомлятиме про необхідність передати показники чи здійснити оплату; Керування кількома особовими рахунками одночасно — у ньому можна відкрити кілька рахунків, що допоможе рідним в оплаті. Отримання корисних порад щодо економії.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що існують певні правила передачі даних з лічильника газу та нарахувань на основі них. До того, як передати показники, необхідно знати, як їх зчитувати. Саме недопущення помилок може убезпечити від надходження зайвих сум у рахунках. Якщо дані не подати вчасно, то постачальник розрахує обсяг споживання за середнім рівнем.

Ще Новини.LIVE писали, що газопостачальні компанії можуть відключати газ боржникам. Причин для цього є кілька. Тоді як процедура відновлення газопостачання після відключення через заборгованість є тривалою. Громадяни повинні не лише погасити борг, а й заплатити додатково за перепідключення.