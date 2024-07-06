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Акции компании Илона Маска выросли почти на 40% — сколько заработали в Tesla

6 июля 2024 19:10
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Ирина Шпак
редактор
Акции Tesla стремительно выросли — в чем причина
Автомобили Tesla на заводе в Германии. Фото: Bloomberg
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

За последние семь дней стоимость акций Tesla выросла более чем на 38%. Это добавило компании более 200 миллиардов долларов к рыночной капитализации.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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Почему выросли акции

Рост был вызван необычайно высокими поставками электромобилей во втором квартале 2024 года, что превзошло ожидания аналитиков. Однако это впервые, когда Tesla зафиксировала последовательное снижение поставок в течение более десяти лет.

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Как изменялась стоимость акций Tesla в 2024 году. Источник: Bloomberg

Компания доставила 443 956 автомобилей, что несколько превысило среднюю прогнозную цифру аналитиков в 439 302, хотя все еще меньше по сравнению с предыдущими кварталами.

Дэниел Айвз из Wedbush Securities считает, что Tesla пережила хуже всего, особенно с учетом "мини-восстановления" на китайском рынке в июне.

Что еще нужно знать

Напомним, в июне акционеры Tesla одобрили пакет премии генерального директора компании Илона Маска. Глава американского производителя электроавтомобилей получит денежное вознаграждение в размере 56 миллиардов долларов. Тем не менее ряд инвесторов выразили возмущение по этому поводу, поскольку они получили жалобы от работников и эксработников компаний изобретателя.

Мы также писали, что на фоне резкого падения доходов в первом квартале 2024 года Tesla решила изменить свой план производства автомобилей. В компании заявили, что выпустят "новые и более доступные продукты" ранее намеченного графика, согласно которому их производство должно было начаться во второй половине 2025 года.

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