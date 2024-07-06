Акции Tesla стремительно выросли — в чем причина

Акции компании Илона Маска выросли почти на 40% — сколько заработали в Tesla
За последние семь дней стоимость акций Tesla выросла более чем на 38%. Это добавило компании более 200 миллиардов долларов к рыночной капитализации.
Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Почему выросли акции
Рост был вызван необычайно высокими поставками электромобилей во втором квартале 2024 года, что превзошло ожидания аналитиков. Однако это впервые, когда Tesla зафиксировала последовательное снижение поставок в течение более десяти лет.
Компания доставила 443 956 автомобилей, что несколько превысило среднюю прогнозную цифру аналитиков в 439 302, хотя все еще меньше по сравнению с предыдущими кварталами.
Дэниел Айвз из Wedbush Securities считает, что Tesla пережила хуже всего, особенно с учетом "мини-восстановления" на китайском рынке в июне.
Что еще нужно знать
Напомним, в июне акционеры Tesla одобрили пакет премии генерального директора компании Илона Маска. Глава американского производителя электроавтомобилей получит денежное вознаграждение в размере 56 миллиардов долларов. Тем не менее ряд инвесторов выразили возмущение по этому поводу, поскольку они получили жалобы от работников и эксработников компаний изобретателя.
Мы также писали, что на фоне резкого падения доходов в первом квартале 2024 года Tesla решила изменить свой план производства автомобилей. В компании заявили, что выпустят "новые и более доступные продукты" ранее намеченного графика, согласно которому их производство должно было начаться во второй половине 2025 года.
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