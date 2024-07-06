Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Акції компанії Ілона Маска зросли на майже 40% — скільки заробили в Tesla arrow

Акції компанії Ілона Маска зросли на майже 40% — скільки заробили в Tesla

6 липня 2024 19:10
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Акції Tesla стрімко зросли — у чому причина
Автомобілі Tesla на заводі в Німеччині. Фото: Bloomberg
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

За останні сім днів вартість акцій Tesla зросла більш ніж на 38%. Це додало компанії понад 200 мільярдів доларів до ринкової капіталізації. 

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Читайте також:

Чому зросли акції

Зростання спричинене незвичайно високими поставками електромобілів у другому кварталі 2024 року, що перевершило очікування аналітиків. Проте це вперше, коли Tesla зафіксувала послідовне зниження поставок протягом понад десятиліття. 

null
Як змінювалась вартість акцій Tesla у 2024 році. Джерело: Bloomberg

Компанія доставила 443 956 автомобілів, що трохи перевищило середню прогнозну цифру аналітиків в 439 302, хоча все ще менше порівняно з попередніми кварталами. 

Деніел Айвз з Wedbush Securities вважає, що Tesla пережила найгірше, особливо з урахуванням "міні-відновлення" на китайському ринку в червні.

Що ще треба знати

Нагадаємо, у червні акціонери Tesla схвалили пакет премії генерального директора компанії Ілона Маска. Голова американського виробника електроавтомобілів отримає грошову винагороду у розмірі 56 мільярдів доларів. Проте деякі інвестори висловили обурення з цього приводу, оскільки вони отримали скарги від працівників та експрацівників компаній винахідника.

Ми також писали, що на тлі різкого падіння доходів у першому кварталі 2024 року в Tesla вирішили змінити свій план виробництва автомобілів. В компанії заявили, що випустять "нові та доступніші продукти" раніше наміченого графіка, згідно з яким їх виробництво мало розпочатися в другій половині 2025 року.

Ілон Маск Tesla гроші бізнес автомобіль компанії акції прибуток

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання