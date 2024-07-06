Акції Tesla стрімко зросли — у чому причина

Акції компанії Ілона Маска зросли на майже 40% — скільки заробили в Tesla
За останні сім днів вартість акцій Tesla зросла більш ніж на 38%. Це додало компанії понад 200 мільярдів доларів до ринкової капіталізації.
Про це повідомляє агентство Bloomberg.
Чому зросли акції
Зростання спричинене незвичайно високими поставками електромобілів у другому кварталі 2024 року, що перевершило очікування аналітиків. Проте це вперше, коли Tesla зафіксувала послідовне зниження поставок протягом понад десятиліття.
Компанія доставила 443 956 автомобілів, що трохи перевищило середню прогнозну цифру аналітиків в 439 302, хоча все ще менше порівняно з попередніми кварталами.
Деніел Айвз з Wedbush Securities вважає, що Tesla пережила найгірше, особливо з урахуванням "міні-відновлення" на китайському ринку в червні.
Що ще треба знати
Нагадаємо, у червні акціонери Tesla схвалили пакет премії генерального директора компанії Ілона Маска. Голова американського виробника електроавтомобілів отримає грошову винагороду у розмірі 56 мільярдів доларів. Проте деякі інвестори висловили обурення з цього приводу, оскільки вони отримали скарги від працівників та експрацівників компаній винахідника.
Ми також писали, що на тлі різкого падіння доходів у першому кварталі 2024 року в Tesla вирішили змінити свій план виробництва автомобілів. В компанії заявили, що випустять "нові та доступніші продукти" раніше наміченого графіка, згідно з яким їх виробництво мало розпочатися в другій половині 2025 року.
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