Акції Tesla стрімко зросли — у чому причина

Автомобілі Tesla на заводі в Німеччині. Фото: Bloomberg

За останні сім днів вартість акцій Tesla зросла більш ніж на 38%. Це додало компанії понад 200 мільярдів доларів до ринкової капіталізації.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

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Чому зросли акції

Зростання спричинене незвичайно високими поставками електромобілів у другому кварталі 2024 року, що перевершило очікування аналітиків. Проте це вперше, коли Tesla зафіксувала послідовне зниження поставок протягом понад десятиліття.

Як змінювалась вартість акцій Tesla у 2024 році. Джерело: Bloomberg

Компанія доставила 443 956 автомобілів, що трохи перевищило середню прогнозну цифру аналітиків в 439 302, хоча все ще менше порівняно з попередніми кварталами.

Деніел Айвз з Wedbush Securities вважає, що Tesla пережила найгірше, особливо з урахуванням "міні-відновлення" на китайському ринку в червні.

Що ще треба знати

Нагадаємо, у червні акціонери Tesla схвалили пакет премії генерального директора компанії Ілона Маска. Голова американського виробника електроавтомобілів отримає грошову винагороду у розмірі 56 мільярдів доларів. Проте деякі інвестори висловили обурення з цього приводу, оскільки вони отримали скарги від працівників та експрацівників компаній винахідника.

Ми також писали, що на тлі різкого падіння доходів у першому кварталі 2024 року в Tesla вирішили змінити свій план виробництва автомобілів. В компанії заявили, що випустять "нові та доступніші продукти" раніше наміченого графіка, згідно з яким їх виробництво мало розпочатися в другій половині 2025 року.