Мобильная связь в Украине — о чем предупредили клиентов lifecell

Девушка со смартфоном в руках. Фото: Unsplash

В мае 2025 года некоторые клиенты мобильного оператора Lifecell будут платить больше за пользование услугами. Известно, как изменятся условия.

Об этом говорится на сайте Lifecell.

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Как сообщает пресс-служба компании, с 14 мая часть абонентов ежедневно будет платить по 5 гривен за пакет услуг. Речь идет об украинцах, которые подключили такие тарифные планы, как:

Бизнес старт;

Бизнес свобода;

Бизнес премиум.

Взамен клиенты смогут ежедневно пользоваться:

безлимитными звонками на Lifecell;

500 МБ интернета.

"Ежедневная плата за пакет услуг будет применена в случае неуплаты стоимости ежемесячного пакета услуг", — говорится в сообщении.

Как узнать о своем тарифном плане

Абоненты Lifecell могут это сделать, если наберут на смартфоне комбинацию *141#. После этого можно не только просмотреть информацию о тарифе, но и повторно заказать пакет услуг, а также узнать:

менялся ли тариф;

какие предложения доступны для роуминга.

Также существует возможность обновить пакет услуг для себя или другого абонента lifecell с помощью кода *700#.

Ранее мы рассказывали, что у украинских мобильных операторов есть разнообразные тарифы. Соответственно каждый гражданин может выбрать подходящий пакет услуг.

Также напомним, что Верховная Рада недавно приняла законопроект, благодаря которому у украинцев будет качественный интернет. Также ускорится восстановление связи на деоккупированных территориях.