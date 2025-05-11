Мобильная связь в Украине — о чем предупредили клиентов lifecell

Абонентам lifecell подготовили "подарок" — чего ждать
В мае 2025 года некоторые клиенты мобильного оператора Lifecell будут платить больше за пользование услугами. Известно, как изменятся условия.
Об этом говорится на сайте Lifecell.
Что и когда изменится для украинцев
Как сообщает пресс-служба компании, с 14 мая часть абонентов ежедневно будет платить по 5 гривен за пакет услуг. Речь идет об украинцах, которые подключили такие тарифные планы, как:
- Бизнес старт;
- Бизнес свобода;
- Бизнес премиум.
Взамен клиенты смогут ежедневно пользоваться:
- безлимитными звонками на Lifecell;
- 500 МБ интернета.
"Ежедневная плата за пакет услуг будет применена в случае неуплаты стоимости ежемесячного пакета услуг", — говорится в сообщении.
Как узнать о своем тарифном плане
Абоненты Lifecell могут это сделать, если наберут на смартфоне комбинацию *141#. После этого можно не только просмотреть информацию о тарифе, но и повторно заказать пакет услуг, а также узнать:
- менялся ли тариф;
- какие предложения доступны для роуминга.
Также существует возможность обновить пакет услуг для себя или другого абонента lifecell с помощью кода *700#.
Ранее мы рассказывали, что у украинских мобильных операторов есть разнообразные тарифы. Соответственно каждый гражданин может выбрать подходящий пакет услуг.
Также напомним, что Верховная Рада недавно приняла законопроект, благодаря которому у украинцев будет качественный интернет. Также ускорится восстановление связи на деоккупированных территориях.
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