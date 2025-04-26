lifecell для пенсіонерів — яку послугу тестує мобільний оператор

Жінка з телефоном. Фото: УНІАН

Мобільний оператор lifecell планує ввести спеціальний пільговий тариф, який коштувати дешевше, ніж усі інші. Користуватися ним зможуть лише пенсіонери.

Редакція Новини.LIVE розповідає, скільки коштуватиме нова послуга від lifecell та хто саме зможе її підключити.

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Тариф для пенсіонерів у lifecell — що відомо

Як розповіли в lifecell, особливий тариф отримав назву "Турбота", він діятиме для громадян похилого віку (60 і більше років). Підключити його можна на передплаченій формі обслуговування.

"Наразі ми лише реалізовуємо пілотний проєкт у Київській області. Це дозволить нам ретельно проаналізувати ефективність і відгуки користувачів, щоб удосконалити всі процеси та забезпечити найкращий сервіс", — розповіли у lifecell.

Де придбати стартовий пакет

Стартовий пакет з тарифним планом "Турбота" можна купити в обмежених локаціях, зокрема в Київській області у магазинах lifecell.

"Важливо мати при собі документи, що підтверджують вік (60 років і старше)", — підкреслили в компанії.

Вартість тарифу — 100 гривень щомісяця. Підключивши цей тарифний план, пенсіонери отримають:

безліміт на номери lifecell;

одну тисячу хвилин по Україні;

20 ГБ інтернету;

безліміт на застосунки.

Що ще варто знати

У квітні та травні 2025 року мобільний оператор припинить дію низки тарифів, серед яких і популярні пакети "Зроби сам" та "Хендмейд". Користувачів переведуть на інші тарифні умови.

Як пояснили у компанії, зміни — це планове оновлення тарифної сітки, щоби адаптуватися до актуальних потреб користувачів.

Нагадаємо, абоненти lifecell можуть підключити акцію "сТОП-ціна бізнес". Якщо це зробити, тоді за тарифний план "Бізнес Плюс 149" можна буде щомісяця платити всього 100 грн. Дізнавайтесь також, які спеціальні тарифи для пенсіонерів можна підключити у Київстарі та Vodafone.