Кто не получит 50 тыс. грн за рождение ребенка — в правительстве объяснили

50 тыс. грн за рождение ребенка — о каком нюансе нужно знать
В Украине с 2026 года государственная помощь родителям при рождении ребенка вырастет до 50 тысяч гривен. Однако деньги будут выплачивать не всем.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, что об этом известно.
Кто не получит 50 тысяч гривен от государства
В Законе "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно поддержки семей с детьми и создания условий, способствующих совмещению отцовства с профессиональной деятельностью" сказано, что помощь от государства не выплатят при следующих условиях:
- если ребенок родится мертвым;
- если получатели помощи были лишены родительских прав;
- если у получателя забрали ребенка, но не лишили родительских прав;
- если ребенок временного находится на полном государственном содержании;
- если опекуна лишили прав опекать конкретного ребенка.
К тому же как заявила первый заместитель министра социальной политики, семьи и единства Людмила Шемелинец, выплату в 50 тысяч гривен будут предоставлять только тем матерям, которые родят ребенка после 1 января 2026 года. Родители детей, которым по состоянию на 1 января 2026 года не исполнилось одного года, смогут получить 7 тысяч гривен до достижения ребенком годовалого возраста.
Что еще стоит знать
Напомним, что в 2027 году в Украине могут реализовать программу, которая предусматривает предоставление ассистентов для семей с детьми с инвалидностью, отдыха для родителей. Также государство планирует создать условия для того, чтобы ребенка можно было оставить на дневное время в определенном заведении, где он бы социализировался, а родители работали или занимались другими полезными делами.
Ранее мы рассказывали, что украинцам выплатят по 1 тысяче гривен зимой, а людям, которые относятся к уязвимым категориям — по 6,5 тысячи гривен. Без выплат останутся украинцы, которые находятся за границей или проживают на ВОТ. Также мы писали о новом этапе экспериментального проекта по базовой социальной поддержке. Теперь помощь смогут получить больше малообеспеченных семей.
Читайте Новини.LIVE!