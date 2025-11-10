Кто не получит 50 тыс. грн за рождение ребенка — в правительстве объяснили

Человек считает деньги. Фото: Новини.LIVE

В Украине с 2026 года государственная помощь родителям при рождении ребенка вырастет до 50 тысяч гривен. Однако деньги будут выплачивать не всем.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что об этом известно.

Реклама

Читайте также:

Кто не получит 50 тысяч гривен от государства

В Законе "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно поддержки семей с детьми и создания условий, способствующих совмещению отцовства с профессиональной деятельностью" сказано, что помощь от государства не выплатят при следующих условиях:

если ребенок родится мертвым;

если получатели помощи были лишены родительских прав;

если у получателя забрали ребенка, но не лишили родительских прав;

если ребенок временного находится на полном государственном содержании;

если опекуна лишили прав опекать конкретного ребенка.

К тому же как заявила первый заместитель министра социальной политики, семьи и единства Людмила Шемелинец, выплату в 50 тысяч гривен будут предоставлять только тем матерям, которые родят ребенка после 1 января 2026 года. Родители детей, которым по состоянию на 1 января 2026 года не исполнилось одного года, смогут получить 7 тысяч гривен до достижения ребенком годовалого возраста.

Что еще стоит знать

Напомним, что в 2027 году в Украине могут реализовать программу, которая предусматривает предоставление ассистентов для семей с детьми с инвалидностью, отдыха для родителей. Также государство планирует создать условия для того, чтобы ребенка можно было оставить на дневное время в определенном заведении, где он бы социализировался, а родители работали или занимались другими полезными делами.

Ранее мы рассказывали, что украинцам выплатят по 1 тысяче гривен зимой, а людям, которые относятся к уязвимым категориям — по 6,5 тысячи гривен. Без выплат останутся украинцы, которые находятся за границей или проживают на ВОТ. Также мы писали о новом этапе экспериментального проекта по базовой социальной поддержке. Теперь помощь смогут получить больше малообеспеченных семей.