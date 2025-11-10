Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы 50 тыс. грн за рождение ребенка — о каком нюансе нужно знать

50 тыс. грн за рождение ребенка — о каком нюансе нужно знать

Ua ru
Дата публикации 10 ноября 2025 19:40
обновлено: 17:40
Кто не получит 50 тыс. грн за рождение ребенка — в правительстве объяснили
Человек считает деньги. Фото: Новини.LIVE

В Украине с 2026 года государственная помощь родителям при рождении ребенка вырастет до 50 тысяч гривен. Однако деньги будут выплачивать не всем.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что об этом известно.

Реклама
Читайте также:

Кто не получит 50 тысяч гривен от государства

В Законе "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно поддержки семей с детьми и создания условий, способствующих совмещению отцовства с профессиональной деятельностью" сказано, что помощь от государства не выплатят при следующих условиях:

  • если ребенок родится мертвым;
  • если получатели помощи были лишены родительских прав;
  • если у получателя забрали ребенка, но не лишили родительских прав;
  • если ребенок временного находится на полном государственном содержании;
  • если опекуна лишили прав опекать конкретного ребенка.

К тому же как заявила первый заместитель министра социальной политики, семьи и единства Людмила Шемелинец, выплату в 50 тысяч гривен будут предоставлять только тем матерям, которые родят ребенка после 1 января 2026 года. Родители детей, которым по состоянию на 1 января 2026 года не исполнилось одного года, смогут получить 7 тысяч гривен до достижения ребенком годовалого возраста.

Что еще стоит знать

Напомним, что в 2027 году в Украине могут реализовать программу, которая предусматривает предоставление ассистентов для семей с детьми с инвалидностью, отдыха для родителей. Также государство планирует создать условия для того, чтобы ребенка можно было оставить на дневное время в определенном заведении, где он бы социализировался, а родители работали или занимались другими полезными делами.

Ранее мы рассказывали, что украинцам выплатят по 1 тысяче гривен зимой, а людям, которые относятся к уязвимым категориям — по 6,5 тысячи гривен. Без выплат останутся украинцы, которые находятся за границей или проживают на ВОТ. Также мы писали о новом этапе экспериментального проекта по базовой социальной поддержке. Теперь помощь смогут получить больше малообеспеченных семей.

выплаты рождение финансовая помощь деньги роды
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации