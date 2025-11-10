Хто не отримає 50 тис. грн за народження дитини — в уряді пояснили

50 тис. грн за народження дитини — про який нюанс треба знати
В Україні з 2026 року державна допомога батькам при народженні дитини зросте до 50 тисяч гривень. Однак гроші виплачуватимуть не всім.
Сайт Новини.LIVE розповідає, що про це відомо.
Хто не отримає 50 тисяч гривень від держави
У Законі "Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки сімей з дітьми та створення умов, які сприяють поєднанню батьківства з професійною діяльністю" сказано, що допомогу від держави не виплатять за наступних умов:
- якщо дитина народиться мертвою;
- якщо отримувачі допомоги були позбавлені батьківських прав;
- якщо в отримувача забрали дитину, але не позбавили батьківських прав;
- якщо дитина тимчасового перебуває на повному державному утриманні;
- якщо опікуна позбавили прав опікуватися конкретною дитиною.
До того ж, як заявила перша заступниця міністра соціальної політики, сім’ї та єдності Людмила Шемелинець, виплату у 50 тисяч гривень надаватимуть лише тим матерям, які народять дитину після 1 січня 2026 року. Натомість батьки дітей, яким станом на 1 січня 2026 року не виповнилося одного року, зможуть отримати 7 тисяч гривень до досягнення дитиною однорічного віку.
Що ще варто знати
Нагадаємо, що у 2027 році в Україні можуть реалізувати програму, яка передбачає надання асистентів для родин з дітьми з інвалідністю, відпочинку для батьків. Також держава планує створити умови для того, щоб дитину можна було залишити на денний час в певному закладі, де вона б соціалізувалася, а батьки працювали чи займались іншими корисними справами.
Раніше ми розповідали, що українцям виплатять по 1 тисячі гривень взимку, а людям, які належать до вразливих категорій — по 6,5 тисячі гривень. Без виплат залишаться українці, які перебувають за кордоном або проживають на ТОТ. Також ми писали про новий етап експериментального проєкту з базової соціальної підтримки. Тепер допомогу зможуть отримати більше малозабезпечених сімей.
Читайте Новини.LIVE!