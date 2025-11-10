Відео
50 тис. грн за народження дитини — про який нюанс треба знати

Ua ru
Дата публікації: 10 листопада 2025 19:40
Оновлено: 17:40
Хто не отримає 50 тис. грн за народження дитини — в уряді пояснили
Людина рахує гроші. Фото: Новини.LIVE

В Україні з 2026 року державна допомога батькам при народженні дитини зросте до 50 тисяч гривень. Однак гроші виплачуватимуть не всім. 

Сайт Новини.LIVE розповідає, що про це відомо. 

Читайте також:

Хто не отримає 50 тисяч гривень від держави 

У Законі "Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки сімей з дітьми та створення умов, які сприяють поєднанню батьківства з професійною діяльністю" сказано, що допомогу від держави не виплатять за наступних умов:

  • якщо дитина народиться мертвою;
  • якщо отримувачі допомоги були позбавлені батьківських прав;
  • якщо в отримувача забрали дитину, але не позбавили батьківських прав;
  • якщо дитина тимчасового перебуває на повному державному утриманні;
  • якщо опікуна позбавили прав опікуватися конкретною дитиною.

До того ж, як заявила перша заступниця міністра соціальної політики, сім’ї та єдності Людмила Шемелинець, виплату у 50 тисяч гривень надаватимуть лише тим матерям, які народять дитину після 1 січня 2026 року. Натомість батьки дітей, яким станом на 1 січня 2026 року не виповнилося одного року, зможуть отримати 7 тисяч гривень до досягнення дитиною однорічного віку. 

Що ще варто знати 

Нагадаємо, що у 2027 році в Україні можуть реалізувати програму, яка передбачає надання асистентів для родин з дітьми з інвалідністю, відпочинку для батьків. Також держава планує створити умови для того, щоб дитину можна було залишити на денний час в певному закладі, де вона б соціалізувалася, а батьки працювали чи займались іншими корисними справами.

Раніше ми розповідали, що українцям виплатять по 1 тисячі гривень взимку, а людям, які належать до вразливих категорій — по 6,5 тисячі гривень. Без виплат залишаться українці, які перебувають за кордоном або проживають на ТОТ. Також ми писали про новий етап експериментального проєкту з базової соціальної підтримки. Тепер допомогу зможуть отримати більше малозабезпечених сімей.

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
