Розрахунок за послуги ЖКГ у ПриватБанку: які комісії у липні

Підрахунки, платіжки та відділення банку. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

У державному "ПриватБанку" через різні сервіси клієнти мають можливість робити оплату за житлово-комунальні послуги (ЖКП). Відомо, які передбачені тарифи у фінустанові на такі операції та які варіанти дозволять заощадити у липні 2026 року.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на інформацію офіційного сайту банку.

Які переваги розрахунку за комуналку у ПриватБанку

За даними фінустанови, клієнтам запропоновані такі умови, які покликані як спростити розрахунки, так і отримати максимальну вигоду. Зокрема, здійснення оплати онлайн дозволить заощаджити час та кошти.

З-поміж інших переваг у здійсненні розрахунку у "Приват24":

цілодобовий доступ для оплати;

оперативна оплата;

можливість контролювати оплату в історії;

доступ до архіву з платіжками.

Громадяни можуть обрати найбільш зручний варіант для оплати. А саме:

через офіційний портал "Приват24";

у застосунку "Приват24" (Android/iOS);

через термінали самообслуговування;

по номеру телефону: 3700.

Які актуальні тарифи за сплату ЖКП у ПриватБанку у липні

Відповідно до даних фінустанови, комісія під час оплати житлово-комунальних послуг у ПриватБанку залежить від способу розрахунку.

Зокрема, не стягується комісія з одержувачів пенсійних виплат у разі сплати через автоплатежі у "Приват24" з "Картки для виплат" у сумі до 5 000 грн/міс. (включно) і не більш ніж 15 платежів. Водночас, для інших клієнтів, якщо є договір з отримувачем, то

комісія становить 1 грн, а якщо договору з отримувачем немає, то 3 грн.

Через сплату у терміналах чи банкоматах, то якщо є договір з постачальником, то стягують 1% (мінімум 5 грн, максимум 500 грн), а за відустності — 1% (найменше 10 грн, найбільше 1 000 грн).

Якщо робити оплату, зателефонувавши за коротким номером 3700, то вартість послуги за наявності договору з отримувачем становить 1% (мінімально 15 грн, максимально 500 грн) та плюс 20 грн, за відустності — 1% (мінімум 25 грн, максимум 1 000 грн) додатково 20 грн.

Під час здійснення платежів за кредитні кошти, то додаткова комісія може стягуватися тільки за відсутності договору з постачальником.

Комісії у липні. Джерело: ПриватБанк

У разі розрахунку з карток інших банків, то додаткова комісія у терміналі самообслуговування становитиме 1%.

Якщо йдеться про оплату неідентифікованими клієнтами в касі банку, то комісія дорівнює у сумі до 1 тис. грн — 15 грн, від 1 тис. грн — 1% (мінімум 15 грн, максимум 200 грн).



Ще Новини.LIVE розповідали, що клієнти повинні регулярно подавати персональну інформацію ПриватБанку. Зокрема, за відсутності ризику треба проходити актуалізацію даних мінімум раз на п'ять років. Проте термін для кожного буде індивідуальним. На оновлення даних відводиться 30 днів.

Раніше Новини.LIVE писали, які є способи для підключення Google Play у застосунку "Приват24". Він дає можливість клієнтам купувати цифрові сервіси. Проте, як правило, під час налаштування він може встановити валюту тієї країни, де було випущено SIM-картку, змінити буде неможливо.