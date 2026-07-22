Розрахунки перед Нафтогазом: що треба встигнути до кінця місяця

Платіжки, гроші, газова плита. Фото: Нафтогаз, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" дала клієнтам можливість зекономити під час розрахунку за природний газ. Для того, щоб не переплачувати, споживачам достатньо скористатися певною інструкцією до кінця липня 2026 року.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію компанії у Facebook.

Хто може зекономити на оплаті газу до кінця липня

Як зазначається, у компанії передбачена можливість розрахунку за блакитне паливо коштами за держпрограмою "Національний кешбек". Важливо вчасно спрямувати гроші за певною інструкцією, адже залишок "згорить" до 31 липня 2026 року.

Такий шанс доступний тим, хто був активним учасником програми, що давала змогу підримувати українських виробників купівлею їхніх товарів, накопичуючи за це кешбек залежно від категорії у 5% або 15% на спеціальний рахунок. Максимально кожен учасник міг назбирати таких компенсацій до 3 000 грн.

Саме ці кошти Нафтогаз дозволяє спрямувати на покриття рахунків за використаний ресурс.

Згідно з оновленими правилами програми, якщо гроші не будуть використані до кінця поточного місяця, то балансу загрожує обнулення, а накопичені кошти з рахунку будуть авоматично зараховані до держказни.

Раніше дедлан перенесли, щоб всі встигли використати кошти. У зв'язку з цим Нафтогаз рекомендує витратити зібрані кошти на комунальні платіжки, щоб не накопичувати боргів.

Як розрахуватись за газ кешбеком

За програмою, передбачена спеціальна інструкція того, як стати її учасником, накопичити кешбек та почати розраховуватися, зокрема, за комунальні послуги. Для цього необхідно було виконати послідовність дій:

Оформити спеціальну картку (віртуальну у застосунку/фізичну у банківському відділенні); Визначити картку для розрахунків за товари; Купити товар, отримати кешбек на спецрахунок.

Після цього, щоб використати кешбек для оплати комунальних послуг, потрібні такі кроки:

авторизація у кабінеті споживача на порталі/застосунку постачальника газу;

здійснення оплати з картки з "Національним кешбеком";

підтвердження списання коштів зі спецрахунку.

Клієнти мають зробити розрахунок до 25 числа через такі електронні сервіси:

мобільний застосунок "Куб";

особистий кабінет;

офіційний сайт Нафтогазу.

Раніше Новини.LIVE розповідали, куди звертатися у разі відмови в наданні субсидії. У випадку отримання відмови, громадяни можуть оскаржити відповідне рішення. Проте варто ретельно перевірити, що саме стало причиною, адже якщо вона полягає у помилці в документах або наявності боргу, то це потрібно виправити та повторно подати заяву.

Також Новини.LIVE писали, що громадянам, які оформлюють житлові субсидії на оплату природного газу, в окремих випадках мають подати окрему довідку від Нафтогазу. Йдеться про інформацію, що засвідчить відсутність заборгованості за ресурс. Такий документ від компанії є обов'язковим для деяких клієнтів.