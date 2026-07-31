Зарплати інженерів, трактористів та водіїв зросли на 10–20%: дані дослідження

Трактор рухається по дорозі, гроші. Фото: Pexels, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В українському аграрному секторі під час воєнного стану та загальної мобілізації відбулося зростання оплати праці на 10–20%, попри це фіксується довгострокова криза щодо наявності достатньої кількості "робочих рук". Зокрема, остання негативна тенденція продиктована суттєвим зростанням зарплатних очікувань з боку кандидатів.

Про це свідчить дослідження Agrohub ринку праці, пишуть Новини.LIVE.

Дефіцит кадрів в агросфері в Україні

Згідно з результатами дослідження ринку праці в аграрній сфері за перше півріччя 2026 року, аналітики Agrohub дійшли висновку, що нестача персоналу стала довгостроковою характеристикою, з якою компанії стикатимуться ще роками.

У відповідному дослідженні взяли участь 16 аграрних холдингів із загальним земельним банком 2,2 млн гектарів, діяльність яких поширюється на рослинництво, тваринництво та елеваторний напрям.

Як свідчать підсумки дослідження, найбільший дефіцит кадрів в агросфері упродовж першого півріччя року було зафіксовано з-поміж:

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трактористів;

водіїв;

інженерів;

працівників елеваторів.

Саме для цих категорій працівників у компаніях найчастіше фіксували значну, суттєву або критичну нестачу кадрів.

Українські аграрії назвали одними з основних чинників, що ускладнюють підбір персоналу:

загальну мобілізацію — 100% учасників дослідження;

дефіцит кваліфікованих фахівців — 69%;

зростання зарплатних очікувань кандидатів — 56%.

До списку також потрапив такий фактор як міграція населення та конкуренція між роботодавцями. Також порівняно з минулим роком у 2026-му переважна більшість компаній оцінили пошук персоналу як більш складний.

"У відповідь на нестачу персоналу агробізнес системно розширює джерела залучення кадрів. Компанії активніше залучають працівників з інших регіонів України, людей віком понад 50 років і пенсіонерів, а також жінок на посади, які раніше вважалися переважно чоловічими", — пояснюють аналітики.

Причини дефіциту кадрів. Джерело: Agrohub

Як змінилися оклади та розцінки серед агрокомпаній

Згідно з даними опитування, станом на червень 2026 року фактичне зростання заробітної плати в аграрному секторі становило 10–20%. Найбільш активна динаміка підвищення доходів спостерігалась для:

агрономів;

інженерів;

трактористів;

водіїв.

Також, щоб утримати трактористів та водіїв, компанії підвищували відрядні розцінки та змінну частину доходу, однак не фіксовані оклади.

Реальне зростання зарплат перевищило грудневі очікування ринку. Тоді більшість із компаній заявили про плани переглянути доходи і орієнтувалися на скромніший діапазон — від 10% до 15%.

Динаміка перегляду зарплат. Джерело: Agrohub

Проте девальвація національної валюти частково скоротила ефект від підвищення доходів, адже з початку року гривня впала на близько 6% — із 42,35 до 44,9 грн за долар. Зростання зарплат у доларовому еквіваленті на червень становило приблизно 4–13%.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів про ситуацію із зарплатами в Україні. За даними Державної служби статистики, у червні цього року рівень середнього доходу зріс до 32 780 грн. Найбільше отримують програмісти та працівники сфери "Фінанси та страхування".

Також Новини.LIVE писали, чи очікувати індексації зарплат бюджетникам у серпні. Держстат опублікува індекс інфляції за червень, від чого залежить перегляд доходів. Проте він становить 99,9% і не перевищує поріг індексації у 103%, тому у серпні осучаснення зарплат буде збережене на попередньому рівні.

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