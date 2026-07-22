Ризики для рахунків: коли блокування картки в Ощадбанку не рятує

Жінка з телефоном, картка Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

У державному "Ощадбанку" існує функція блокування картки, що вважається захисним заходом для обмеження доступу до коштів через конкретну картку. Водночас у низці випадків вона може виявитися недієвою перед загрозами.

Про те, коли блокування картки недостатньо, розповідають Новини.LIVE.

Що дає блокування картки в Ощадбанку

Як пояснюють у фінустанові, платіжні картки клієнтів є засобами доступу до банківських рахунків, а не самих рахунків. З огляду на це, блокування здатне обмежити доступ до коштів, проте не заморозити їх.

Після виконання дій щодо блокування Ощадбанк лише призупиняє обробку фінансових операцій, де можуть використовуватися номер карти, термін, CVV-код. Водночас передбачається:

що баланс рахунку надалі залишиться незмінним, а всі кошти, кредитні ліміти перебуватимуть у безпеці;

у разі необхідності зарахування коштів за реквізитами IBAN, вони надійдуть і після блокування;

клієнт залишиться власником рахунку і зможе у подальшому розпоряджатися фінансами, підтвердивши свою особу у фінустанові.

Таким чином, блокування картки є способом захисту, який загалом не вплине на кошти клієнта, а тільки обмежить доступ до них через конкретну банківську карту.

Коли блокування карти в Ощадбанку недостатньо

У деяких випадках не варто обмежуватися лише блокуванням Ощад-картки. Клієнти повиинні знати можливі ситуації, коли необхідні додаткові дії з убезпечення доступу до рахунку, фінансового номера телефону, застосунку та онлайн-банкінгу:

У разі переходу на фішингові сайти — якщо клієнт, не знаючи, ввів дані картки на сумнівному порталі або перейшов за підозрілим посиланням, шахраї могли скористатися особистими даними. За таких обставин важливо також звернутися до банку для проведення перевірки безпеки, у разі необхідності — отримати нову картку та оновити доступ до застосунку та веббанкінгу. У випадку підозри на шахрайські дії — якщо відбулося несанкціоноване списання коштів, саме блокування не поверне вкрадені гроші. Необхідно буде звернутися до служби підтримки банку для фіксації факту шахрайства та ініціювання перевірки операцій. Також варто подати заяву до банку про оскарження транзакції та до кіберполіції. Якщо було втрачено фінансовий номер телефону — у разі втрати SIM-картки або підозри, що номер могли таємно перевипустити, варто негайно заблокувати картку через мобільного оператора та звернутися до банку для деактивації послуги SMS-інформування, зміни номера після відновлення попередньої SIMки. У разі передачі даних картки третім особам — якщо людина випадково розкрила реквізити картки (номер/CVV-код/термін дії) чи код підтвердження з SMS-повідомлення, потрібно одразу блокувати картку, повідомити про це банк, перевірити останні операції та змінити паролі до інтернет-банкінгу.

Чим оперативніше клієнт сповістить банк, тим більше буде шансів зберегти кошти та скоротити можливі ризики для рахунків.

Раніше Новини.LIVE розповідали про можливість отримати знижку у 20% за послуги Укрпошти клієнтам Ощадбанку. Фінустанова надала можливість заощадити на поштових сервісах. У рамках дії програми можна отримати знижки на два види доставки.

Ще Новини.LIVE писали, що в Ощадбанку можна не переплачувати у разі здійснення операції з поповнення рахунків. Існує кілька варіантів для цього без сплати додаткової комісії. Зокрема, вносити гроші на картку можна через термінали банку, застосунок "Ощад 24" та через касу.