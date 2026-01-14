Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Срібло вийшло на друге місце у світі за ринковою вартістю

Срібло вийшло на друге місце у світі за ринковою вартістю

Ua ru
Дата публікації: 14 січня 2026 10:33
Срібло випередило NVIDIA та Google і вийшло на друге місце серед світових активів
Зливки срібла. Фото: Pixabay

Срібло зробило стрімкий ривок у рейтингу світових активів із ринкової капіталізації. За рік срібло піднялось із шостого місця на друге.

У січні срібло продовжує оновлювати  рекорди, 14 січня ціна пробила позначку у 84 долари за унцію, свідчать дані на біржі Comex. 

Реклама
Читайте також:

Стримке зростання за рік

Якщо у жовтні 2025 року капіталізація срібла становила 2,999 трлн доларів за ціною 53,29 долара за унцію, то за даними CompaniesMarketCap на 13 січня метал досяг 4,776 трлн доларів за ціною у 84,84 долара за унцію.

Золото, як і раніше, утримує лідируючі позиції з капіталізацією 31,919 трлн доларів за ціною 4 590 доларів за унцію, але срібло тепер випереджає технологічних гігантів NVIDIA (4,502 трлн) та Google-Alphabet (4,016 трлн). 

Флагман цифрових валют, біткоїн, опустився на 8 місце з капиталізацією у 1 трлн 839 тісяч доларів.

Срібло вийшло на друге місце у світі за ринковою вартістю - фото 1
Топ-10 найбільших активів світу. Джерело: CompaniesMarketCap

Вартість срібла за 2025 рік зросла на 190%. Такий стрибок пов'язаний як із важливістю цього металу для США, так і обмеженість його поставок на тлі попиту.

Новий історичний максимум

Біржові ціни на срібло сягнули нового історичного максимуму. У середу, 14 січня, ф'ючерси на срібло на біржі Comex подорожчали на 7,09%, їхня ціна на піку піднялася до 84,27 доларів за унцію.

Цікаво, що позначку у 80 доларів ціна дорогоцінного металу перевищила вперше в історії лише в кінці грудня 2025 року.

Раніше ми писали, хто володіє найбільшими запасами срібла у світі — топ країн.

Також ми повідомляли, де розташовані ключові родовища срібла в Україні, та яку роль цей метал відіграє у сучасній економіці та промисловості.

рейтинг Google золото срібло Nvidia
Олексій Даниленко - Редактор
Автор:
Олексій Даниленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації