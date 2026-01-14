Срібло випередило NVIDIA та Google і вийшло на друге місце серед світових активів

Зливки срібла. Фото: Pixabay

Срібло зробило стрімкий ривок у рейтингу світових активів із ринкової капіталізації. За рік срібло піднялось із шостого місця на друге.

У січні срібло продовжує оновлювати рекорди, 14 січня ціна пробила позначку у 84 долари за унцію, свідчать дані на біржі Comex.

Реклама

Читайте також:

Стримке зростання за рік

Якщо у жовтні 2025 року капіталізація срібла становила 2,999 трлн доларів за ціною 53,29 долара за унцію, то за даними CompaniesMarketCap на 13 січня метал досяг 4,776 трлн доларів за ціною у 84,84 долара за унцію.

Золото, як і раніше, утримує лідируючі позиції з капіталізацією 31,919 трлн доларів за ціною 4 590 доларів за унцію, але срібло тепер випереджає технологічних гігантів NVIDIA (4,502 трлн) та Google-Alphabet (4,016 трлн).

Флагман цифрових валют, біткоїн, опустився на 8 місце з капиталізацією у 1 трлн 839 тісяч доларів.

Топ-10 найбільших активів світу. Джерело: CompaniesMarketCap

Вартість срібла за 2025 рік зросла на 190%. Такий стрибок пов'язаний як із важливістю цього металу для США, так і обмеженість його поставок на тлі попиту.

Новий історичний максимум

Біржові ціни на срібло сягнули нового історичного максимуму. У середу, 14 січня, ф'ючерси на срібло на біржі Comex подорожчали на 7,09%, їхня ціна на піку піднялася до 84,27 доларів за унцію.

Цікаво, що позначку у 80 доларів ціна дорогоцінного металу перевищила вперше в історії лише в кінці грудня 2025 року.

Раніше ми писали, хто володіє найбільшими запасами срібла у світі — топ країн.

Також ми повідомляли, де розташовані ключові родовища срібла в Україні, та яку роль цей метал відіграє у сучасній економіці та промисловості.