Законопроєкт про криптовалюту — нардеп назвав вигоди легалізації ринку в Україні

Нардеп від СН Олексій Леонов. Фото: sluga-narodu.com

Законопроєкт щодо регулювання крипторинку, який планує розглянути Верховна Рада України (ВРУ), передбачає надання правового статусу віртуальним активам та податкові пільги для їх добровільної легалізації. Також документ відкриє державі можливість отримувати до 10 млрд грн щорічних надходжень.

Про це розповів народний депутат від "Слуги народу" Олексій Леонов під час ефіру Ранок.LIVE.

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Вигоди від легалізації крипторинку

За словами нардепа, Україна є п’ятою у світі за кількістю криптоактивів, проте в тіні перебуває фактично весь ринок. З огляду на це, навіть в умовах війни влада зобов’язана запровадити контроль.

"Ми на сьогодні п'яті в світі за кількістю криптоактивів. І, зважаючи на те, що фінансовий стан країни, скажемо так, не найкращий, мати п'яту у світі кількість криптоактивів — це цифра така, серйозна. Що стосується заяв пана Гетманцева (голова Фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев, — Ред.), повністю згоден, ми разом працюємо у фінансовому комітеті і також це наш законопроєкт. Ми його проголосували, якщо не помилюсь, більш ніж п'ять місяців тому, і дуже очікували, що він дійде до Верховної Ради", — розповів нардеп.

За його підрахунками, надходження, які отримає бюджет країни, суттєво зміняться. Також громадяни отримають можливість робити офіційні розрахунки чи сплачувати податки. Профільний комітет передбачив надання пільги щонайменше у 1,5 року для можливості легалізувати відповідні активи.

"Тобто є там підрахунки — до 10 млрд гривень на рік це повинно давати нам. Що стосується легалізації, звичайно, це дуже важливе питання, тому що ми сьогодні бачимо, що майже весь тіньовий ринок, будь-які розрахунки тіньові, які не хочуть люди показувати, або якось обходити Національний банк України й не сплачувати податки, вони роблять через ці криптоактиви. Окрім цього, навпаки, є люди, які придбали ці криптоактиви давно або займаються цим питанням, але вони не можуть легалізовано сплатити податки і придбати якусь нерухомість і так далі", — зауважив політик.

За словами народного обранця, в ініціативи наданню правового статусу віртуальним активам та запровадженню контролю є противники, оскільки зараз існує можливість виводити кошти за кордон. Однак, сподівається, що парламент ухвалить відповідний законопроєкт.

"Це дуже важливий законопроєкт. Сподіваюсь, що підтримка в Верховній Раді буде. Звичайно, як і підтримка, так є, на жаль, і люди, які не дуже хочуть, щоб цей закон був прийнятий. Бо криптоактиви дають можливість легко перекидати ці гроші з нашої країни в якусь іншу або навпаки — отримувати вигоди з цих розрахунків", — додав Леонов.

Що відомо про законопроєкт щодо крипторинку

Навесні 2025 року Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав законопроєкт №10225-1 щодо врегулювання обігу віртуальних активів в Україні.

Одним із ключових пунктів проєкту є механізм добровільної легалізації раніше куплених цифрових активів. Згідно з нормами документа, громадяни отримають можливість задекларувати криптовалюту, одноразово сплативши 5% податку на доходи фізосіб та 5% військового збору. Надалі активи будуть автоматично визнанні законно набутими.

Як зауважили у Комітеті, 10% податку є результатом компромісу, досягнутого під час консультацій з представниками українських державних органів та міжнародних партнерів, зокрема з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Раніше ми писали, що, за даними голови фінансового комітету Данила Гетманцева, вже в серпні ВРУ розгляне закон про криптовалютний ринок. Він наголосив, що громадяни повинні законно отримувати доходи від таких операцій та сплачувати податки.

Також розповідали, що влітку курс біткоїна сягнув рекордних 121 тис. доларів. Йдеться про перше в історії перевищення відповідного порогу.