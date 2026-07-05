Пшениця дешевшає по всьому світу: що з цінами в Україні

Поле з пшеницею, гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Віталій Чайка Редактор економічних новин

Ціни на пшеницю на світових ринках знижуються. Так, у червні 2026 року індекс цін на зернові ФAO перебував на позначці 110,2 — це на 3,5% менше, ніж у травні.

Про це повідомляє у своєму звіті Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО).

Чому дешевшає пшениця

Зниження цін пов'язують з двома причинами:

Швидкі темпи жнив. Сприятливі прогнози щодо пропозиції в Чорноморському регіоні.

При цьому зазначаєься про серйозні ризики для світового виробництва. У звіті вказується, що опади дещо поліпшили ситуацію з врожаями в Австралії, однак посуха через явище Ель-Ніньйо, та зростання виробничих витрат, продовжують негативно впливати на перспективи виробництва.

Додатковий тиск на ціни чинить долар, який зміцнює позиції щодо інших валют, та ціни на енергоносії, які знижуються через можливе перемир'я покращення ситуації навколо навколо Ормузької протоки.

Ціни на пшеницю в Україні

В Україні на внутрішньому ринку ситауація з цінами на пшеницю майже не відрізняється від світових. В нашій країні теж розпочинаються жнива, тож це не могло не вплинути на ціни.

Тож за останній тиждень українське зерно втратило у ціні 401 гривню, свідчать дані на сайті Tripoli.land. Станом на 5 липня середня вартість тонни пшениці становить 9 102 гривень. Примітно, що 27 червня пшениця коштувала у середньому 9 503 гривень за тонну.

Як писали Новини.LIVE, ячмінь в Україні подешевшав на понад 200 гривень у липні. Тонну зернової можна купити за середньою ціною 8000 гривень. Тенденія з подешевшенням ячменю найближчим часом збережеться.

Ще Новини.LIVE розповідали про зниження цін на ріпак. У цьому сегменті ключову роль відіграють жнива, оскіль на ринку вже очікують поставки продукції нового врожаю. При цьому ціни попиту ще не сформовані.