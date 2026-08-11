ПриватБанк збільшив ліміти на валютні операції: що змінилося

Жінка біля ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE

Віталій Чайка Редактор економічних новин

Клієнтам ПриватБанку стало доступно більше валютних операцій. Відтепер у Приват24 можна купувати безготівкову валюту на суму до 200 000 гривень на місяць замість попередніх 50 000. Також банк збільшив ліміти на розрахунки картками за кордоном, зняття готівкової валюти та окремі SWIFT-перекази.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на прес-службу ПриватБанку.

Нові правила діють із 11 серпня 2026 року після рішення Національного банку про пом'якшення валютних обмежень.

Що змінилося для клієнтів ПриватБанку

Найпомітніша зміна — ліміт на купівлю безготівкової валюти онлайн. Раніше через Приват24 можна було придбати валюту в межах 50 000 гривень на місяць, тепер — до 200 000 гривень. Ліміт оновлюється першого числа кожного місяця.

Також до 200 000 гривень на місяць збільшено ліміт на розрахунки гривневою карткою за кордоном за товари, роботи та послуги. У цей ліміт також враховуються відповідні SWIFT-перекази. Збільшили й можливість зняття готівкової валюти з валютних рахунків в Україні та за кордоном.

Окремий ліміт — на SWIFT-перекази

Клієнти також отримали більші можливості для SWIFT-переказів із власних валютних рахунків за кордон, якщо гроші використовуються для оплати товарів і послуг для власних потреб. Тобто тепер частину витрат за кордоном можна проводити з урахуванням оновлених лімітів, а не старих обмежень.

Яким є ліміт на оренду житла за кордоном

Окремо збільшили ліміт на оплату оренди житла та послуг проживання за кордоном. Тепер він становить до 500 000 гривень на місяць за умови переказу з валютного рахунку.

У цей ліміт входять як SWIFT-перекази, так і відповідні розрахунки карткою.

Як зробити SWIFT-переказ у Приват24

Здійснити переказ можна безпосередньо у Приват24. У мобільному застосунку потрібно:

відкрити розділ "Ще";

вибрати "SWIFT";

натиснути "Надіслати".

У вебверсії Приват24 потрібно:

перейти до "Сервіси"

обрати "Перекази"

обрати"SWIFT".

Раніше Новини.LIVE писали про приховані комісії у ПриватБанку. Деякі операції з картками можуть коштувати клієнтам додаткових грошей. Зокрема, комісія залежить від типу картки та способу оплати: за зняття власних коштів можуть стягувати 1%, а оплата комуналки через 3700 може виявитися значно дорожчою, ніж через Приват24.

Також Новини.LIVE розповідали, що ПриватБанк може змінити тарифи на міжнародні перекази після 31 серпня. Якщо акцію не продовжать, комісія за переказ із картки ПриватБанку на закордонну картку зросте з 1% до стандартних 2%, а за зарахування коштів із картки іноземного банку — з 1% до 1,5%.