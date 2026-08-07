ПриватБанк стягує плату від 200 грн: на які картки поширюється тариф

Банківська картка, відділення ПриватБанку. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

У держфінустанові "ПриватБанк" передбачені різноманітні комісії на операції та послуги для власників карток. Зокрема, за обслуговування банківських продуктів можуть стягувати від 240 грн щороку. Йдеться про списання спеціальної комісії, що різниться залежно від видів карт.

Про те, з яких карт і які суми списують щомісяця, розповідають Новини.LIVE.

Щомісячні комісії за обслуговування у ПриватБанку

Згідно з інформацією банку, за обслуговування поточних рахунків з використанням карт передбачені чіткі розміри комісій, які можуть суттєво різнитися залежно від тарифних пакетів.

Зокрема, 20 грн щомісяця платять власники карток для виплат "Універсальна Gold" (незалежно від наявності карток Gold), тобто за рік такий тип банківського продукту коштує клієнтам 240 грн. Проте за умови оформлення карти "Універсальна" — обслуговування надається безкоштовно.

Окремі клієнти платять значно вищі комісії за аналогічні послуги. Зокрема, premium-обслуговування може обходитися одразу у кілька десятків тисяч гривень щорічно. Для цього сегменту передбачені щомісячні списання за рахунки до пакета Premium (із карткою Platinum) без ПДВ у 200 грн. Водночас плата за обслуговування взагалі може не стягуватися у разі виконання деяких умов. Йдеться про перевищення певної суми витрат за один місяць.

400 грн без ПДВ щомісячно списують за обслуговування рахунку пакета Premium PLUS (із картою World Black Edition/ Signature). Водночас у разі виконання умов акції "Premium. Просто. Без комісії" на суми витрат — продукт не тарифікується.

600 грн без ПДВ банк стягує щомісяця за обслуговування рахунків до пакета Premium MAX (із картою World Elite/Infinite Premium). Якщо клієнти витрачають певну суму коштів в рамках акції "Premium. Просто. Без комісії", то послуга також надається безкоштовно.

Комісія у 2 000 грн без ПДВ передбачена за обслуговування рахунків у рамках пакета послуг Private Banking (із картою Infinite Private). Власники можуть не платити у разі витрати певної суми за умовами акції "Premium. Просто. Без комісії".

За які картки ПриватБанк не стягує комісію за обслуговування

У банку є можливість не переплачувати за обслуговування карток. Йдеться про можливість відкриття Digital картки. Для цифрових карток не передбачені подібні щомісячні комісії.

Digital картка вважається повноцінним банківським аналогом пластикової картки для виплат. Така версія існує виключно у віртуальному форматі і має ті ж функції, що й звичайні картки.

Відповідний тип карток у ПриватБанку доступний у валютах: гривня, євро, долар.

За даними банку, станом на 2026 рік обслуговування Digital карток не тарифікується.

Раніше Новини.LIVE розповідали про те, як зміняться тарифи на операції у ПриватБанку. Починаючи з кінця серпня цього року, українцям, які постійно відправляють міжнародні перекази, доведеться платити вищу комісію. Вони не зможуть скористатися пільговими умовами. Очікується, що наступного місяця клієнти знову будуть платити стандартні суми.

Ще Новини.LIVE писали про те, що близько 60% студентів освітніх закладів країни нараховується стипендія через ПриватБанк. Зі свого боку банк зробив обслуговування максимально вигідним. Зокрема, за нарахування стипендій не передбачена комісія. Проте правила фінустанови мають жорсткі обмеження на користування кредитними лімітами.