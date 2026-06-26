ПриватБанк оновив тарифи на перекази: ціни до кінця літа

Картка та відділення банку. Фото: Новини.LIVE, ПриватБанк. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

У державному "ПриватБанку" для клієнтів, які будуть здійснювати операції з міжнародних переказів з картками банку, продовжили дію знижених тарифів до кінця літа 2026 року. Йдеться про стягнення меншого розміру комісії за відповідні послуги.

Про те, скільки будуть платити клієнти банку, розповідають Новини.LIVE.

Нові тарифи за перекази у ПриватБанку до кінця літа

Як зазначається, державний банк вирішив продовжити лояльні умови для міжнародних переказів до кінця літа з метою посилення доступності сервісів для українців, які фінансово підтримують близьких та рідних.

"ПриватБанк подовжує дію пільгових тарифів для міжнародних переказів на закордонні картки по всьому світу та перекази з-за кордону на картки банку в "Приват24", щоб зробити для українців більш доступними сучасні цифрові сервіси та підтримку близьких та рідних", — йдеться у повідомленні.

Згідно з оновленими правилами, до 31 серпня поточного року будуть актуальні такі пільгові тарифи на здійснення міжнародних переказів через застосунок чи веббанкінг "Приват24":

1% замість 1,5% від суми — із закордонних карт на карти ПриватБанку; 1% від суми (від 50 грн) замість 2% (від 50 грн) — з валютних карт ПриватБанку на закордонні карти.

Правила здійснення переказів у ПриватБанку

Також у банку оприлюднили інструкцію здійснення таких операцій для клієнтів. Зокрема, зробити переказ з карти закордонної фінустанови на карту ПриватБанку можна через мобільний застосунок "Приват24" за рахунок опції "Переказати", або через портал, вибравши у меню пункт "Переказ на картку". Це можна зробити наступним чином:

ввести реквізити карти закордонної фінустанови;

обрати карту ПриватБанку, куди мають надійти кошти;

ввести необхідну суму грошового переказу;

наприкінці підтвердити операцію.

Для здійснення переказу з карти ПриватБанку на закордонну карту передбачений аналогічний алгоритм як для застосунку, так і для вебверсії. Для цього потрібно:

вибрати з шаблону/ввести дані закордонної картки;

вказати суму переказу;

підтвердити операцію.

Згідно з умовами, надсилати закордонні перекази можна тільки з валютної карти ПриватБанку в доларах чи євро.

Також у банку нагадали, що громадяни можуть відкрити цифрову валютну карту онлайн у "Приват24" та купувати миттєво валюту.

Ліміти за кількістю та сумою на перекази з карток ПриватБанку на закордонні картки зараз наступні:

мінімальний розмір переказу — 10 доларів (еквівалент);

максимальна сума переказу — 29 999 грн (еквівалент);

сукупний розмір переказів на закордонні картки в "Приват24" на одного клієнта ПриватБанку упродовж календарного місяця — 100 000 грн (еквівалент);

загальна кількість переказів на одного клієнта ПриватБанку за календарний місяць — 20;

ліміт на купівлю валюти онлайн у "Приват24" — 50 000 грн/місяць.

Ще Новини.LIVE розповідали, що процедура актуалізації даних у ПриватБанку передбачає заповнення невеликої анкети зі списком запитань. З-поміж них буде прохання зазначити актуальну адресу реєстрації та фактичне місце проживання. Також обов'язково клієнт має вказати суму максимального доходу, що може надійти протягом одного місяця. Також все це можна оформити онлайн.

Раніше Новини.LIVE писали, коли громадянам потрібно змінити номер телефону в ПриватБанку. Такий підхід актуальний для тих, хто втратив можливість входу до "Приват24" через системний збій. У фінустанові пояснили, як правильно змінити номер. Для цього можна зателефонувати до оператора. Так можливість доступна як для дзвінків в Україні, так і для звернення з-за кордону.