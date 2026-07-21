ПриватБанк нарахує клієнтам до 5 000 грн: що треба зробити

Телефон в руках, банківське відділення. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

Клієнти держфінустанови "ПриватБанк" можуть заощадити під час здійснення розрахунків за житлово-комунальні послуги. За відповідні операції банк може нарахувати кешбек у розмірі до 5 000 грн.

Про те, як отримати кошти від банку, розповідає видання Новини.LIVE.

Як стати власником кешбеку у 5 000 грн у ПриватБанку

Згідно з інформацією на сайті банківської установи, до 15 жовтня поточного року фінустанова розігруватиме кешбек за сплату комунальних послуг.

Щомісяця переможців чекатимуть грошові винагороди: банк повертатиме 100 клієнтам кошти, витрачені на комунальні послуги, інтернет та телебачення, проте не більше ніж 5 000 грн на одного клієнта упродовж окремого етапу акції.

Очікується, що за весь термін проведення акції оберуть 300 переможців.

"100% кешбеку за комуналку з 15 липня 2026 до 15 жовтня 2026. Повертаємо до 5 000 грн за комунальні платежі в Приват24", — йдеться у повідомленні.

В акції зможуть брати участь такі платежі з картки Mastercard:

Договірні комунальні розрахунки через застосунок та вебверсію "Приват24"; Договірні телекомунікаційні платежі (інтернет, ТБ) через "Приват24"; Автоплатежі за житлово-комунальні послуги та телекомунікаційні платежі.

За даними банку, кожні сім платежів принесуть новий шанс на виграш кешбеку.

Хто і як зможе стати учасником акції ПриватБанку

Долучитися до акційної програми фінустанови зможуть повнолітні клієнти, які вже мають ідентифікаційний код та активну карту Mastercard.

Для офіційної участі у програмі потрібна реєстрація на сайті ПриватБанку за номером телефону. Після чого потрібно здійснити мінімум сім платежів (разом з автоплатежами) за комунальні послуги, інтернет або ТБ з картки Mastercard через меню "Платежі" у "Приват24".

Далі протягом десяти робочих днів після завершення відповідного етапу проведення акції організатор визначить переможців акції, які отримають право на нарахування заохочень за відповідний етап, на основі бази даних акції шляхом рандомної випадкової комп’ютерної вибірки. На кожному етапі обиратимуть по 100 переможців.

Також одночасно під час кожного випадку визначать по 20 резервних отримувачів заохочення акції, які матимуть право отримати кешбек у разі неможливості вручення чи відмови від нього основним отримувачем акції.

Дія акції охопить всю територію України, окрім визнаних окупованими.

Переможцям сповіщення про перемогу надійде у мобільний застосунок "Приват24".

Кешбек вважатиметься додатковим благом, а тому може вплинути на право оформлення субсидій, державної матдопомоги, пільг.

Ще Новини.LIVE розповідали, що клієнти ПриватБанку можуть не переплачувати під час онлайн-розрахунків за послуги у 2026 році. Менші комісії стягують під час оплати у застосунку та веббанкінгу "Приват24". Для цього достатньо налаштувати автоматичні платежі.

Раніше Новини.LIVE писали про плани ПриватБанку переглянути ціни з січня 2027 року. Йдеться про тарифи на послуги з доставки карт по Україні та за кордон. За це планують стягувати 80 грн з ПДВ, за межами країни — залежно від країни. Тарифи стосуватимуться як нових, так і перевипущених карток.