Премії та оклади на держслужбі: хто отримає 124 800 грн у липні

Жінка з планшетом в офісі. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

У липні 2026 року в Україні державні службовці зможуть розраховувати на чіткі мінімальні та максимальні посадові оклади, премії та різноманітні надбавки. Відомо, які суми їм гарантує держава та які діятимуть правила наступного місяця.

Про це розповідає видання Новини.LIVE із посиланням на закон 4282-IX.

Які будуть мінімальні та максимальні оклади держслужбовців у липні

Згідно із законом "Про внесення змін до деяких законів України щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці держслужбовців на основі класифікації посад", працівники держслужби можуть розраховувати на чітко затверджений мінімальний посадовий оклад, який переглянули у 2026 році.

Згідно з правила для держслужбовців, в оплату праці мають входити наступні складові:

Стала заробітна плата, що складається з посадового окладу, надбавок за вислугу років та за ранг держслужбовця. Варіативна зарплата, в яку входять місячна чи квартальна премії залежно від рівня особистого внеску у загальний результат роботи, премії за підсумком року.

У липні на посадові оклади державних службовців встановлені мінімальні та максимальні обмеження. Згідно з нормами, таким працівникам не можуть нараховувати менше 2,5 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Цього року відповідний показник становить 3 328 грн, а тому сума мінімального окладу дорівнює 8 320 грн.

Обмеження максимальної суми посадового окладу на посадах керівників держорганів першого типу, юрисдикція яких поширюється на всі регіони, становить 15 мінімальних посадових окладів. Через це максимально можна отримати 124 800 грн окладу (15 × 8 320 грн).

Які нараховують премії, доплати та надбавки

Що стосується варіантивної складової заробітної плати працівників державної служби, то, зокрема, на премії встановлені чіткі обмеженння, які не можна перевищувати:

для місячної премії — 30% від посадового окладу за місяць;

для квартальної премії — 90% від посадового окладу;

для загального розміру премії за рік — 30% фонду заробітної плати за рік.

У 2026 році уряд затвердив розміри на надбавки до окладів за ранги: мінімум — 200 грн, а максимум — 1 000 грн.

Також нараховують надбавку за вислугу років. Згідно з чинними правилами, такі доплати становлять 2% від посадового окладу за кожен рік стажу державної служби, однак сумарно не можуть перевищувати 30% окладу.

Окрім того, держслужбовці матимуть право на матеріальну допомогу під час виходу у щорічну основну відпустку з терміном у 30 днів. Виплата відповідає середньомісячному доходу.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що деякі українці просять змінити підхід у нарахуванні зарплати працівникам держслужби. Згідно з петицією, систему оплати праці рекомендують прив'язати не тільки до ставки, а й до якості виконаних завадань. Вважають, що під час війни зарплата має залежати від ефективності праці.

Також Новини.LIVE розповідали, які діють правила в оплаті праці для неповнолітніх працівників. Такі громадяни у трудових відносинах прирівнюються у правах до повнолітніх, однак щодо охорони праці, робочого часу та відпусток мають право на преференції. Серед переваг: у разі виконання повної норми праці надається розмір зарплати на такому ж рівні, як і дорослим.