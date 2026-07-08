"Правильні" платіжки за світло: кому нарахують неіснуючий борг
Деяким українцям загрожують некоректні нарахування у комунальних платіжках за електричну енергію та поява заборгованості, якої насправді немає. Відомо, чому виникають такі ситуації та як уникнути нарахувань за обсяг споживання загальним розрахунковим способом.
Про це йдеться у матеріалах "Житомиробленерго", передають Новини.LIVE.
Кому загрожують некоректні нарахування за світло
Як зазначили у компанії, громадяни мають щомісяця передавати дані лічильників електроенергії, навіть якщо на тимчасовій основі не проживають в оселі або не користуються електрикою. Відсутність змін не є приводом не надавати ті ж відомості, що й попереднього місяця.
Відповідні вимоги висуває Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).
Згідно з поясненням енергетиків, за правилами, у разі неотримання від споживача даних лічильника, оператори систем розподілу змушені визначати обсяг споживання за розрахунковим підходом. Це може спричинити:
- некоректні цифри у комунальних рахунках;
- необхідність здійснення перерахунку;
- накопичення за цей час боргу;
- припинення електропостачання за ігнорування сплати боргу.
З огляду на це, громадяни повинні чітко розуміти, що:
- Надання фактичних даних приладів обліку є обов'язком всіх побутових споживачів. Якщо дані не надані вчасно, обсяги споживання неминуче нарахують за середніми значеннями.
- У квитанціях можуть виникуті неправильні суми до сплати. Це вимагатиме необхідності перерахунку, накопичення боргу та інших проблем, пов'язаних із розрахунками за електрику.
- Передача інформації необхідна навіть у ситуаціях, коли світло фактично не використовується.
Передавати показники потрібно через:
- особистий кабінет;
- мобільний застосунок
- онлайн-сервіси
- інші канали зв'язку постачальника.
Вчасно передана інформація допоможе уникнути непорозумінь щодо обсягів споживання та отримувати суми в рахунках, сформованих на базі фактичних даних лічильників.
Які діятимуть тарифи на електроенергію у 2026 році
Навесні уряд ухвалив рішення про продовження дії фіксованого тарифу на електрику для населення щонайменше до 31 жовтня цього року на рівні 4,32 грн за 1 кВт-год. Власники двозонних лічильників платитимуть за нічною ставкою у розмірі 2,16 грн за кВт-год.
Переглядати вартість електроенергії найближчим часом не планують, однак у подальшому тариф може змінитись. Влада визнає, що утримувати тарифи на колишньому рівні не вдасться. Західні партнери, зокрема Міжнародий валютний фонд (МВФ), пропонують лібералізувати енергетичний ринок.
Згідно з планами МВФ, Україна має розробити план переходу до ринкових цін на газ та світло протягом пів року після завершення війни. У зв'язку з цим перегляд тарифів на газ у 2027 році стане реальним лише у разі завершення війни. При цьому влада обіцяла уникнути різкого зростання цін.
Ще Новини.LIVE розповідали, що у ПФУ поінформували, як зміняться розміри субсидій після встановлення нових цін на водопостачання/водовідведення. Оскільки з 1 липня 2026 року тарифи зросли, то й розмір субсидії переглянуть у бік підвищення. Однак спеціально переоформлювати допомогу не потрібно.
Раніше Новини.LIVE писали, чи зміняться тарифи на доставку газу для у липні 2026 року. Вони є фіксованими для кожного окремого регіону. Порядок розрахунку не змінився, а тому споживачі будуть платити за попередніми цінами залежно від обсягів використання природного газу за попередній рік.
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