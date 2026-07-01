Повірка лічильника газу: коли необхідна заміна та хто має платити

Лічильник газу, платіжки. Фото: Нафтогаз, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

В Україні розрахунок без переплат за блакитне паливо може відбуватися виключно за спожитий обсяг, що ґрунтується на даних лічильників. Для того, щоб взаємодія з "Нафтогазом України" відбувалась коректно на основі індивідуального споживання, громадяни мають здійснювати регулярну повірку приладів обліку.

Про розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію однієї з філій Газмережі.

Хто повинен встановлювати та платити за прилад обліку газу

Згідно із чинним законодавством, Оператори газорозподільних систем (ГРМ) зобов'язані забезпечувати лічильниками громадян, які їх не мають. Також вони мусять здійснювати регулярні повірки, а за потреби — проводити ремонт або замінювати прилади. Такі дії не повинні залежати від права власності на пристрої.

Зокрема, для споживачів, у яких немає лічильників і не бажають чекати своєї черги для встановлення, доступна можливість ініціювати самостійно відповідну процедуру.

Вони можуть обрати найбільш оптимальний варіант приладів обліку. Як правило, лічильники можуть бути різних типів та типорозмірів. В основному домогосподарства використовують мембранні пристрої об'ємного типу: типорозміри від G1,6 (з максимальною витратою блакитного палива — до 2,5 куб. м/год.) до G4 (з граничною витратою палива — до 6 куб. м/год.). Такі прилади здійснюють вимір об'єму палива безпосередньо, а не через визначення швидкості руху газу чи іншої інформації, як це роблять швидкісні лічильники (ультразвуковий/турбінний).

Якщо людина встановила прилад за ініціативи Оператора газорозподільних систем, то платити за послугу не повинна. У такому разі достатньо лише підписати акт щодо його встановлення, а також акт приймання-передачі на зберігання приладу.

Якщо громадянин не захотів чекати черги та сам ініціювати процедуру, то її проведуть за рахунок замовника.

Коли необхідне здійснення повірки лічильника

Згідно з чинними нормами, достовірність вимірювання об'єму природного газу може гарантувати періодична повірка лічильника. Таку процедуру потрібно здійснювати упродовж всього часу використання пристрою. Зокрема, побутові мембранні лічильники вимагають повірки один раз на вісім років.

Водночас, для споживачів всі відповідні роботи будуть повністю безкоштовними: від демонтажу до встановлення повіреного пристрою.

У разі, якщо спеціалісти визнають непридатним прилад обліку газу за результатом повірки, то Оператор ГРМ муситиме за власний рахунок відремонтувати чи надати новий.

Якщо будуть виявлені порушення з боку споживача, то на нього має бути складений відповідний акт.

Також, якщо термін для здійснення повірки добіг кінця, а лічильник газу не пройшов повірку з вини споживача, то нарахування за використаний газ проводитимуть за граничними нормами споживання. У такому разі обсяг не відповідатиме фактичному використанню газу, а тому людина переплатить.

Окрім того, передбачені позачергові повірки лічильників. Якщо за її результатами не підтвердиться факт несправності відповідно до нормативних документів з метрології, то всі витрати також ляжуть на ініціатора.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що клієнти Нафтогазу мають право самостійно виступити з ініціативою перевірки якості газу. Для цього передбачені спеціальна процедура звернення. У разі, якщо перевірка підтвердить невідповідність показників нормам, то споживач отримає компенсацію, а якщо ні, то доведеться самому компенсувати витрати газовикам.

Ще Новини.LIVE розповідали, що у Нафтогазі нагадали, що саме газова плита є одним з найнебезпечніших об'єктів в оселях. Використання газу завжди несе ризики для безпеки. Через це громадянам радять встановити прилад, що здатен врятувати убезпечити від негативних наслідків. Йдеться про сигналізатор природного газу для моніторингу витоків.