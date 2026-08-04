Повірка газових та електролічильників: які норми та хто має платити

Лічильник, платіжки та підрахунки. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

В Україні діють оновлені правила перевірки приладів обліку води, природного газу та електроенергії. Їхнім власникам необхідно в обов’язковому порядку своєчасно проводити повірку лічильників, адже в разі порушення відповідної вимоги у встановлені законом терміни, надані дані можуть перестати враховувати й комунальні послуги, пораховані за середніми нормами споживання, обійдуться значно дорожче.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію Держслужби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Коли необхідно здійснювати повірку різних лічильників

Згідно з чинними нормами законодавства, періодичність здійснення повірки лічильників буде залежати від типу приладу:

Для електролічильників — один раз на чотири роки; Для газових лічильників класу точності 1,0 — кожні два роки; Для газових лічильників класу точності 1,5 — один раз на вісім років.

У процедуру повірки приладів обліку мають входити:

демонтаж лічильників;

перевезення до лабораторії;

здійснення перевірки/діагностики;

повернення приладу після перевірки;

встановлення та повторне опломбування.

Хто має платити за повірку приладу обліку

Згідно з правилами, процедура повірки лічильників для побутових споживачів є безкоштовною, а всі витрати мають лягати на оператора газорозподільних мереж або постачальників послуг.

Споживачі мають лише контролювати терміни необхідності здійснення повірки. Йдеться про інформацію у технічному паспорті пристрою.

Доки прилад перебуває на повірці, оператор має встановити тимчасовий лічильник із резервного фонду, інакше оплата розраховуватиметься за середнім рівнем споживання за аналогічний термін минулого року.

Для нових клієнтів, які користуються послугами до пів року, розрахунки будуть здійснюватися на основі фактичного періоду користування.

Після проведення демонтажу оператор повинен протягом двох місяців повернути або замінити пристрій.

Якщо лічильник належить компанії, то постачальник зобов’язаний за власні кошти встановити новий. Якщо ж пристрій є власністю споживача і перевірка виявить несправність, його безкоштовно відремонтують або замінять на аналогічний.

Новий прилад повинні встановити упродовж 15 робочих днів, проте загальний термін із часу демонтажу не має перевищувати двох місяців.

Зокрема, якщо термін повірки газового лічильника припадає на опалювальний сезон, то виконання такої процедури можуть перенести. За таких обставин перевірку мають виконати не пізніше ніж через три місяці після опалювального періоду.

Раніше Новини.LIVE розповідали про те, як позначиться відмова від лічильника Нафтогазу. У такому разі споживач сплачуватиме за газ за граничною нормою, що обійдеться утричі дорожче. Якщо за таких умов Оператор ГРМ не зміг за власний рахунок встановити прилад, то повинен скласти акт про порушення. У разі якщо громадянин сам придбає та встановить індивідуальний пристрій, то ніхто витрат не компенсує.

Також Новини.LIVE писали, що у Нафтогазі рекомендували клієнтам купити важливий пристрій у квартирах та будинках, де є є газові плити. Мова йде про сигналізатори для раннього виявлення витоку різного газу (природного, побутового чи чадного). Їх наявність є обов'язковою, оскільки здійснює аналіз повітря. Вартість приладу стартує з 1 335 грн.