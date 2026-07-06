В Україні запустили нові міжнародні виплати: хто отримає по 3 000 євро

Засмучена жінка, гроші євро в руках. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Українці, які зазнали сексуального насильства через російську агресію, зможуть отримати одноразову виплату у 3000 євро. Кабінет Міністрів затвердив механізм надання невідкладних репарацій для таких постраждалих.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ГО "ВПО України".

Важливо, що ці гроші не вплинуть на інші соціальні виплати. Тобто якщо людина отримує субсидію чи державну допомогу, через цю компенсацію їх не заберуть і не зменшать.

Допомогу зможуть отримати й діти, які народилися внаслідок такого злочину. Фінансуватимуть програму не з державного бюджету, а за рахунок міжнародних партнерів та донорів.

Як відбуватимуться звернення

Щоб люди не боялися звертатися по допомогу, заяви розглядатиме спеціальна комісія при Міністерстві соціальної політики. Обіцяють, що весь процес буде конфіденційним, без зайвих допитів і повторного переживання травматичних подій.

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За офіційними даними, від початку повномасштабної війни правоохоронці задокументували 398 випадків сексуального насильства, пов'язаного з війною. І це лише ті історії, про які люди наважилися розповісти. Насправді таких випадків, найімовірніше, значно більше, адже багато постраждалих досі мовчать через страх, сором або побоювання осуду.

Де можна отримати консультацію

Якщо потрібна юридична консультація чи допомога, можна звернутися на гарячу лінію юридичної служби ГО "ВПО Україна" за номером 066 600 77 88.

Як повідомляли Новини.LIVE, українці, які втратили рідних через російські обстріли, вже зараз можуть подавати заяви до Міжнародного реєстру збитків. Наразі у системі доступні 21 із 35 категорій заяв, а подані дані в майбутньому враховуватимуться під час виплат компенсацій, які планують здійснювати, зокрема, за рахунок заморожених російських активів.

Також Новини.LIVE писали про компенсації за пошкоджені або знищені через війну автомобілі за аналогією з програмою "єВідновлення". Передбачається, що власники зможуть отримати виплати за експертною оцінкою вартості авто на момент втрати, а остаточна сума залежатиме від віку, пробігу та технічного стану транспортного засобу