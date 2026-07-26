Гроші для українців, які постраждали від війни: у 8 областях запускають нову допомогу

Люди на вулиці, гроші в руках. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Українці незабаром зможуть отримати більше грошової допомоги від благодійників. У восьми областях стартує новий проєкт LOCAL, який приготував нові виплати для жителів прифронтових територій, переселенців, постраждалих від обстрілів, а також допомогу на оплату комуналки взимку чи закупівлю дров.

Як отримати допомогу, розповідає Новини.LIVE з посиланням на благодійну програму Joint Emergency Response in Ukraine.

Хто ініціював нову програму допомоги

Відомо, що новий проєкт LOCAL запускає консорціум JERU (Joint Emergency Response in Ukraine) за підтримки уряду Німеччини разом з українськими благодійними організаціями.

Кому хочуть давати гроші

Отримати фінансову допомогу зможуть українці, які:

живуть неподалік лінії фронту;

були змушені евакуюватися;

постраждали через російські обстріли — отримали поранення, втратили рідну людину або мають пошкоджене чи зруйноване житло.

Також окремо передбачили виплати для вразливих родин, щоб допомогти їм оплатити комунальні послуги взимку або придбати дрова чи паливні брикети.

Читайте також:

Яку ще допомогу можна отримати

Крім допомоги українським сім'ям, благодійники виділятимуть кошти й громадам. Йдеться про гранти для громадських організацій, які можна буде використати на облаштування пунктів незламності, очищення колодязів, організацію евакуації чи швидке відновлення після обстрілів.

Де стежити за початком реєстрації

Детальні умови отримання допомоги та початок реєстрації організатори обіцяють повідомити найближчим часом на сторінках благодійних організацій, які є партнерами програми:

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що українці можуть отримати нову фінансову допомогу від благодійників. У Запоріжжі стартувала реєстрація на одноразові виплати по 10 800 гривень для кожного члена домогосподарства. Подати заявку можуть українці, які відповідають критеріям програми.

Також Новини.LIVE писали про допомогу на сільське господарство. У межах проєкту "Багатогалузева допомога постраждалим від війни в Україні" мешканці Полтавщини можуть отримати агрогранти на розвиток власного господарства. Допомога передбачена для вразливих категорій, які мають землю та хочуть відновити сільське господарство.