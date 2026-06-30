Посилки стануть дешевшими, але не для всіх: Укрпошта оголосила нові тарифи
З 1 липня Укрпошта змінює тарифи на доставку. Є гарна новина для жителів сіл — доплату у 45 гривень за доставку пересувними відділеннями скасовують. Водночас відомо, що кур'єрська доставка дещо подорожчає.
Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський, передає Новини.LIVE.
Як зміниться доставка в села
Якщо в населеному пункті є точка Укрпошти — стаціонарне відділення або навіть кімната в сільській раді, — жодних додаткових платежів більше не буде.
Вартість доставки буде такою ж, як і для відправлень по місту.
Також без доплат доставлятимуть посилки до поштоматів Укрпошти.
"Робимо все, щоб наші клієнти в селах мали такі самі можливості та послуги, як і мешканці міст" - каже Ігор Смілянський.
Кур'єрська доставка подорожчає
У той же час Укрпошта підвищує вартість кур'єрської доставки.
Через подорожчання пального ціна збільшиться на 5 гривень. Після цього кур'єрська доставка коштуватиме 50 гривень.
У компанії зазначають, що навіть після підвищення цей тариф залишається одним із найдоступніших на українському ринку і буде однаковим як для міста, так і для села.
Раніше Новини.LIVE розповідали про зміни у роботі поштових сервісів та нові правила для міжнародних відправлень. З 1 липня в ЄС вводять додатковий збір у розмірі 3 євро за комерційні посилки та дорогі приватні подарунки. Сума залежатиме від кількості товару в декларації. Нові правила стосуватимуться всіх перевізників, зокрема й Укрпошти.
Також Новини.LIVE писали, що Нова пошта запустила тестову нічну доставку посилок, завдяки якій відправлення можуть прибути до поштомата ще до початку робочого дня. Поки сервіс працює у п’яти містах — Києві, Одесі, Львові, Полтаві та Дніпрі. Якщо тестування буде успішним, нічна доставка з'явиться і в інших містах.
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