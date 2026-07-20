Поповнити мобільний у ПриватБанку: які тарифи встановили для клієнтів

Жінка проходить відділення ПриватБанку, банківська картка, смартфон. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Віталій Чайка Редактор економічних новин

За допомогою банківської картки можна швидко поповнити рахунок мобільного телефону. ПриватБанк дозволяє платити як за себе, так і за іншу людину. Гроші, як правило, зараховуються за декілька секунд.

Редакція Новини.LIVE розповідає про тарифи, які ПриватБанк встановив на поповнення мобільного рахунку у липні.

Як переказати гроші на мобільний рахунок через ПриватБанк

У липні 2026 року українцям доступні одразу 4 способи поповнити мобільний рахунок у ПриватБанку. За інформацією на сайті ПриватБанку, відповідна послуга доступна:

у застосунку Приват24;

у термінал самообслуговування банку або ATM-Recycler;

в банкоматах;

через SMS-банкінг;

за номером 3700;

у Telegram-боті PrivatBankBot.

Які тарифи і комісії за поповнення мобільного рахунку через ПриватБанк

За поповнення мобільного, незалежно від суми транзакції, ПриватБанк стягує комісію, яка є фіксованою й становить 4 гривні.

Якщо мобільний поповнювати картками інших банків в АТМ, ATM-Recycler, ТСО, тоді треба доплатити плюс 1% від суми.

Не стягується комісія, якщо поповнювати мобільний кредитними грошима.

Раніше Новини.LIVE писали, що клієнтам ПриватБанку доступна цифрова Дія.Картка. На неї нараховують виплати за програмами "Пакунок школяра", "Ветеранський спорт" тощо. Гроші є цільовими й не підлягають арешту.

Ще Новини.LIVE розповідали, що в терміналах EasyPay з'явилася комісія за поповнення карток monobank. Послуга коштує 1%, і ще 5 гривень. Раніше зарахування грошей було безплатним.