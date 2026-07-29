Помилкові платежі та нові реквізити: важливе роз'яснення від Нафтогазу

Газ, платіжки. Фото: Газмережі, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" надала клієнтам рекомендації, як діяти у разі здійснення помилкової оплати за іншим особовим рахунком та пояснила, за яких умов можливе повернення коштів. Також українцям варто зважати на коректність даних, з огляду на оновлення реквізитів.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на інформацію Нафтогазу.

Як діяти у разі помилкової оплати за газ

За інформацією газопостачальної компанії, на випадки, коли за побутовими справами у клієнтів трапляються помилки під час розрахунку за блакитне паливо, передбачений окремий алгоритм дій.

Виправити ситуацію можна, якщо клієнт сам ініціює процедуру з виявлення переплати та повернення коштів, адже у компанії не передбачений автоматичний механізм за відповідних обставин.

Якщо громадянин випадково здійснив оплату іншого особового рахунку, гроші можна повернути, звернувшись до Нафтогазу. Для цього необхідно буде подати спеціальний пакет документів, у нього мають входити:

підписана заява на повернення коштів з описом індивідуальної ситуації;

квитанція, чек або банківська виписка про оплату, завірена компанією, через яку було здійснено платіж;

копія ідентифікаційного коду та документа, що посвідчує особу;

банківські реквізити (номер рахунку IBAN) для повернення коштів;

контактний телефон/e-mail.

Зокрема, форму заяви можна знайти на сайті Нафтогазу у розділі "Запитання та відповіді". Громадянам доступні кілька варіантів для надання документів:

Онлайн — на е-адресу; Поштою — м. Кропивницький, 25001, вул. Соборна, 1А (отримувач: ТОВ "ГК "Нафтогаз України").

У компанії закликали клієнтів під час оплати за банківськими реквізитами зазначати номер особового рахунку у призначенні платежу. Завдяки цьому кошти швидко та коректно надійдуть саме на рахунок відправника.

Нові реквізити Нафтогазу для розрахунку за газ

Кілька місяців тому компанія перейшла на нові реквізити, а тому клієнти повинні ретельно стежити за тим, щоб кошти для розрахунку надійшли за оновленими даними.

В основному банки змінили дані автоматично, проте особливої уваги потребують ситуації у разі введення реквізитів вручну чи коли оплата відбувається за шаблонами.

Як пояснюють у компанії, щоб уникнути проблем, необхідно відправляти кошти на нові реквізити. Перевірити їх коректність можна на сайті у розділах "Новини" та "Офіційна інформація". Також їх можна знайти на нових паперових платіжках.

У Нафтогазі рекомендують у призначенні платежу зробити новий шаблон та надалі оплачувати за такими реквізитами:

ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України";

ЄДРПОУ 40121452;

Р/р UA723204780000026006000255925;

МФО 320478;

АБ "Укргазбанк".

Раніше Новини.LIVE розповідали, що витрати за утримання газових комунікацій будинків мають нести мешканці, у стандартну оплату не входить витрата на ремонт чи обслуговування газових комунікацій, а тому декому варто очікувати на третю платіжку за техобслуговування ВБСГ. У 2026 році суми стартують зі 100 грн і перевищують 1 000 грн.

Також Новини.LIVE писали, що буде з тарифами на розподіл газу у серпні. За даними Нацкомісії з держрегулювання у сферах енергетики та комунпослуг, у серпні громадянам надійдуть окремі платіжки від операторів газорозподільних мереж. За ними необхідно буде розраховуватися до 20 числа щомісяця.