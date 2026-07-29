Помилкові платежі та нові реквізити: важливе роз'яснення від Нафтогазу
Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" надала клієнтам рекомендації, як діяти у разі здійснення помилкової оплати за іншим особовим рахунком та пояснила, за яких умов можливе повернення коштів. Також українцям варто зважати на коректність даних, з огляду на оновлення реквізитів.
Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на інформацію Нафтогазу.
Як діяти у разі помилкової оплати за газ
За інформацією газопостачальної компанії, на випадки, коли за побутовими справами у клієнтів трапляються помилки під час розрахунку за блакитне паливо, передбачений окремий алгоритм дій.
Виправити ситуацію можна, якщо клієнт сам ініціює процедуру з виявлення переплати та повернення коштів, адже у компанії не передбачений автоматичний механізм за відповідних обставин.
Якщо громадянин випадково здійснив оплату іншого особового рахунку, гроші можна повернути, звернувшись до Нафтогазу. Для цього необхідно буде подати спеціальний пакет документів, у нього мають входити:
- підписана заява на повернення коштів з описом індивідуальної ситуації;
- квитанція, чек або банківська виписка про оплату, завірена компанією, через яку було здійснено платіж;
- копія ідентифікаційного коду та документа, що посвідчує особу;
- банківські реквізити (номер рахунку IBAN) для повернення коштів;
- контактний телефон/e-mail.
Зокрема, форму заяви можна знайти на сайті Нафтогазу у розділі "Запитання та відповіді". Громадянам доступні кілька варіантів для надання документів:
- Онлайн — на е-адресу;
- Поштою — м. Кропивницький, 25001, вул. Соборна, 1А (отримувач: ТОВ "ГК "Нафтогаз України").
У компанії закликали клієнтів під час оплати за банківськими реквізитами зазначати номер особового рахунку у призначенні платежу. Завдяки цьому кошти швидко та коректно надійдуть саме на рахунок відправника.
Нові реквізити Нафтогазу для розрахунку за газ
Кілька місяців тому компанія перейшла на нові реквізити, а тому клієнти повинні ретельно стежити за тим, щоб кошти для розрахунку надійшли за оновленими даними.
В основному банки змінили дані автоматично, проте особливої уваги потребують ситуації у разі введення реквізитів вручну чи коли оплата відбувається за шаблонами.
Як пояснюють у компанії, щоб уникнути проблем, необхідно відправляти кошти на нові реквізити. Перевірити їх коректність можна на сайті у розділах "Новини" та "Офіційна інформація". Також їх можна знайти на нових паперових платіжках.
У Нафтогазі рекомендують у призначенні платежу зробити новий шаблон та надалі оплачувати за такими реквізитами:
- ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України";
- ЄДРПОУ 40121452;
- Р/р UA723204780000026006000255925;
- МФО 320478;
- АБ "Укргазбанк".
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