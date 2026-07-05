Податкова знижка за оплату навчання: як повернути гроші у 2026 році
В Україні студентам-контрактникам та їхнім батькам надається важлива пільга. Йдеться про повернення частини сплаченого податку на доходи фізичних осіб (ПДФО). Та для цього потрібно працювати офіційно й підтвердити витрати.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Київську міську держадміністрацію (КМДА).
Кому надають податкову знижку
Таким правом можуть скористатися українці, які:
- офіційно працюють і сплачують ПДФО;
- платити за навчання в українських закладах освіти;
- мають підтвердження про витрати.
Використати знижку може як студент-контрактниз з офіційним доходом, так і його батьки або інші члени сім’ї першого ступеня споріднення. Та у такому разі саме останнім потрібно оплачувати навчання.
За яке навчання можна отримати знижку
Йдеться про:
- дошкільну та шкільну освіту;
- професійно-технічну освіту;
- вищу освіту.
Податкова знижка поширюється на витрати у звітному податковому році.
Як отримати податкову знижку
Для цього до 31 грудня 2026 року претендент на знижку подає декларацію про майновий стан і доходи. Документи приймає Державна податкова служба. Надати декларацію можна особисто або через електронні сервіси ДПС.
Щоб оформити податкову знижку, крім декларації, знадобляться:
- довідка про доходи;
- договір із навчальним закладом;
- документи, що підтверджують родинні зв’язки (за потреби).
І найголовніше: потрібно обов'язково зберегти квитанції про оплату навчання.
Як писали Новини.LIVE, учасникам мультипредметного тесту (НМТ) у 2026 році, які отримають по 186 балів за кожен предмет, виплачуватимуть стипендію у розмірі 10 000 гривень. Гроші надходитимуть увесь навчальний рік, якщо абітурієнту вдасться вступити до закладу освіти.
Ще Новини.LIVE розповідали, що з 1 вересня 2026 року стипендії студентів зміняться. Виплати коливатимуться від 4 000 до 20 000 гривень. Зміни торкнуться й студентів закладів фахової передвищої освіти.
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