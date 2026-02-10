Відео
У Польщі дефіцит працівників — кому частіше пропонуватимуть роботу

Ua ru
Дата публікації: 10 лютого 2026 22:13
Робота в Польщі — українцям яких професій стане легше працевлаштуватися
Людина працює за комп'ютером. Фото: Unsplash

У сусідній Польщі хочуть спростити працевлаштування іноземних громадян. Їм пропонуватимуть найбільш дефіцитні професії, серед яких інженери, програмісти та розробники.

Перелік дефіцитних спеціальностей склали у Міністерстві сім'ї, праці та соціальної політики Польщі (MRPiPS), передає Новини.LIVE

Читайте також:

Дефіцит на ринку праці у Польщі

Зазначається, що список складається з 329 професій та 37 базових групах. Саме у цих професіях у першому півріччі 2025 року зареєструвалися 33 000 безробітних, а кількість вакансій сягнула позначки у 29 000.

"Крім того, за цей період було видано понад 100 000 документів, що легалізують роботу іноземців, зокрема це свідчить про високий попит, що зберігається з боку роботодавців на іноземних працівників у цих професіях", — йдеться у повідомленні. 

Йдеться про:

  • інженерів (технологів, будівельників, механіків та електриків);
  • лікарів без спеціалізації, у процесі спеціалізації або про тих, які отримали перший ступінь спеціалізації;
  • медичні фахівців (з другим ступенем спеціалізації або зі званням спеціаліста);
  • медсестер;
  • акушерок без спеціалізації або в процесі спеціалізації;
  • викладачів іноземних мов;
  • програмістів застосунків;
  • розробників та адміністраторів баз даних;
  • операторів енергетичного обладнання;
  • асистентів викладачів;
  • покрівельників;
  • сантехніків та трубопровідників.

Також очікується, що на ринку праці буде дефіцит серед водіїв громадського транспорту (автобусів та трамваїв).

Що ще варто знати 

Нагадаємо, що з лютого 2026 року працівники у Польщі отримуватимуть більшу мінімальну зарплату. Зараз йдеться про суму у  4 806 злотих брутто на місяць (приблизно 58 412 грн). Працівники, які працюють на повній ставці, отримуватимуть майже 3 606 злотих "на руки" (43 827 грн). Нові суми виплачуватимуть близько трьом мільйонам людей.

Раніше ми розповідали, як українцям отримувати 22 000 гривень пенсії у Польщі. Для цього громадянам потрібно виконати низку умов. Також пояснювали, що біженці з України у Польщі по-новому отримуватимуть державну грошову допомогу за програмою "800+". Відомо, які саме зміни відбудуться. 

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
