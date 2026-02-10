Робота в Польщі — українцям яких професій стане легше працевлаштуватися

У Польщі дефіцит працівників — кому частіше пропонуватимуть роботу
У сусідній Польщі хочуть спростити працевлаштування іноземних громадян. Їм пропонуватимуть найбільш дефіцитні професії, серед яких інженери, програмісти та розробники.
Перелік дефіцитних спеціальностей склали у Міністерстві сім'ї, праці та соціальної політики Польщі (MRPiPS), передає Новини.LIVE.
Дефіцит на ринку праці у Польщі
Зазначається, що список складається з 329 професій та 37 базових групах. Саме у цих професіях у першому півріччі 2025 року зареєструвалися 33 000 безробітних, а кількість вакансій сягнула позначки у 29 000.
"Крім того, за цей період було видано понад 100 000 документів, що легалізують роботу іноземців, зокрема це свідчить про високий попит, що зберігається з боку роботодавців на іноземних працівників у цих професіях", — йдеться у повідомленні.
Йдеться про:
- інженерів (технологів, будівельників, механіків та електриків);
- лікарів без спеціалізації, у процесі спеціалізації або про тих, які отримали перший ступінь спеціалізації;
- медичні фахівців (з другим ступенем спеціалізації або зі званням спеціаліста);
- медсестер;
- акушерок без спеціалізації або в процесі спеціалізації;
- викладачів іноземних мов;
- програмістів застосунків;
- розробників та адміністраторів баз даних;
- операторів енергетичного обладнання;
- асистентів викладачів;
- покрівельників;
- сантехніків та трубопровідників.
Також очікується, що на ринку праці буде дефіцит серед водіїв громадського транспорту (автобусів та трамваїв).
Що ще варто знати
Нагадаємо, що з лютого 2026 року працівники у Польщі отримуватимуть більшу мінімальну зарплату. Зараз йдеться про суму у 4 806 злотих брутто на місяць (приблизно 58 412 грн). Працівники, які працюють на повній ставці, отримуватимуть майже 3 606 злотих "на руки" (43 827 грн). Нові суми виплачуватимуть близько трьом мільйонам людей.
