Вступна кампанія для абітурієнтів з ТОТ: якими пільгами та виплатами їх забезпечать

Черга до прийомної комісії одного із універститетів, гроші в руках. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні у 2026 році в рамках вступної кампанії забезпечуватимуться пільгами вступники з прифронтових та тимчасово окупованих територій (ТОТ). Так, крім того, що вони мають право потрапити до обраного вишу без НМТ, їм надаватимуть одноразову грошову допомогу і гранти на навчання.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Голос України.

Виплати у 50 000 гривень для абітурієнтів з ТОТ

За словами очільниці підкомітету з питань державної молодіжної політики парламентського Комітету з питань молоді та спорту Ірини Борзової, одноразові виплати профінансують ООН та ЮНІСЕФ. Відомо, що розмір допомоги складе 50 000 гривень. До того ж вступники з прифронтових регіонів та ТОТ отримуватимуть гранти на навчання.

"Гранти на навчання від держави — це співфінансування вартості контрактного навчання у закладах вищої освіти", — розповіла Борзова.

Розмір державного гранту залежить від результатів НМТ з будь-яких двох предметів:

Читайте також:

від 150 балів (або від 140 балів для окремих спеціальностей) — від 17 000 гривень на рік;

від 170 балів — від 25 000 гривень на рік.

Що ще варто знати

Нагадаємо, з 1 вересня 2026 року українські студенти отримуватимуть більші стипендії. Так, президентську стипендії підвищують до 20 000 гривень, мінімальну — до 4 000 гривень, а академічну — до 5 820 гривень.

Академічну стипендію нараховують після того, як студент здає сесію. Також існують соціальні стипендії, отримувачами яких є діти-сироти, особи з інвалідністю, ВПО, діти учасників бойових дій.

Раніше Новини.LIVE писали про додаткову стипендію у 10 000 гривень на перший рік навчання. Гроші платитимуть студентам, які отримали 185 балів й вище з кожного предмета НМТ й розпочали навчання в українському вищому навчальному закладі.

Також Новини.LIVE розповідали, що з 2027 року понад 2000 найкращих науковців отримуватимуть грошове заохочення від держави. Так, Кабмін України постановив, що їм щомісяця виплачуватимуть по 10 000 гривень. Гроші розподілятимуть за конкурсом.