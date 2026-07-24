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Головна Фінанси По 50 000 гривень допомоги: хто з абітурієнтів отримає й на яких підставах

По 50 000 гривень допомоги: хто з абітурієнтів отримає й на яких підставах

Ua ru
Дата публікації: 24 липня 2026 19:02
Вступна кампанія для абітурієнтів з ТОТ: якими пільгами та виплатами їх забезпечать
Черга до прийомної комісії одного із універститетів, гроші в руках. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні у 2026 році в рамках вступної кампанії забезпечуватимуться пільгами вступники з прифронтових та тимчасово окупованих територій (ТОТ). Так, крім того, що вони мають право потрапити до обраного вишу без НМТ, їм надаватимуть одноразову грошову допомогу і гранти на навчання.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Голос України

Виплати у 50 000 гривень для абітурієнтів з ТОТ

За словами очільниці підкомітету з питань державної молодіжної політики парламентського Комітету з питань молоді та спорту Ірини Борзової, одноразові виплати профінансують ООН та ЮНІСЕФ. Відомо, що розмір допомоги складе 50 000 гривень. До того ж вступники з прифронтових регіонів та ТОТ отримуватимуть гранти на навчання. 

"Гранти на навчання від держави — це співфінансування вартості контрактного навчання у закладах вищої освіти", — розповіла Борзова. 

Розмір державного гранту залежить від результатів НМТ з будь-яких двох предметів:

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  • від 150 балів (або від 140 балів для окремих спеціальностей) — від 17 000 гривень на рік;
  • від 170 балів — від 25 000 гривень на рік.

Що ще варто знати

Нагадаємо, з 1 вересня 2026 року українські студенти отримуватимуть більші стипендії. Так, президентську стипендії підвищують до 20 000 гривень, мінімальну — до 4 000 гривень, а академічну — до 5 820 гривень. 

Академічну стипендію нараховують після того, як студент здає сесію. Також існують соціальні стипендії, отримувачами яких є діти-сироти, особи з інвалідністю, ВПО, діти учасників бойових дій.

Раніше Новини.LIVE писали про додаткову стипендію у 10 000 гривень на перший рік навчання. Гроші платитимуть студентам, які отримали 185 балів й вище з кожного предмета НМТ й розпочали навчання в українському вищому навчальному закладі. 

Також Новини.LIVE розповідали, що з 2027 року понад 2000 найкращих науковців отримуватимуть грошове заохочення від держави. Так, Кабмін України постановив, що їм щомісяця виплачуватимуть по 10 000 гривень. Гроші розподілятимуть за конкурсом.

вступна кампанія гранти грошова допомога
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
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