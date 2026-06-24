По 1000 гривень до пенсії: кому роздадуть нову грошову допомогу

Пенсіонери на вулиці, гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Карпова Редактор економічних новин

Додаткові 1000 гривень щомісяця доплачуватимуть пенсіонерам з низьким достатком. У Вінниці переглянули умови щоквартальної допомоги від міста, підвищивши граничний рівень доходу для претендентів. З липня виплати зможе отримати вдвічі більше мешканців.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Суспільне Вінниця.

Раніше на щоквартальну муніципальну допомогу мали право лише непрацюючі пенсіонери з пенсією не більше 3100 гривень на місяць. Тепер цей показник збільшили до 3500 гривень.

За словами вінницького очільника Сергія Моргунова, зміни дозволять суттєво розширити коло отримувачів допомоги.

"Ми передбачаємо, що вдвічі збільшиться кількість пенсіонерів, які зможуть отримати щоквартальну муніципальну допомогу. Очікуємо, що це буде 13,5 тисяч людей", — зазначив він.

У майбутньому програму хочуть поширити й на пенсіонерів, які продовжують працювати. Остаточне рішення приймуть після аналізу даних обласного Пенсійного фонду.

Хто може отримати виплати

На допомогу мають право мешканці Вінницької громади з недостатнім доходом. Також виплати доступні переселенцям, які фактично проживають у Вінниці та мають відповідну довідку, видану департаментом соціальної політики.

Наразі сума муніципальної допомоги становить 1000 гривень щоквартально.

Як оформити допомогу

Тим, хто звертається вперше, необхідно подати заяву до Правобережного або Лівобережного управління соціального захисту населення. Подати таку заяву потрібно лише один раз протягом 2026 року.

Раніше Новини.LIVE розповідали про підвищені пенсійні виплати для окремих пенсіонерів, зокрема ліквідаторів аварії на ЧАЕС з інвалідністю. Для них мінімальні виплати можуть сягати понад 20 тисяч гривень. Суми залежать від групи інвалідності та встановлених коефіцієнтів.

Також Новини.LIVE писали, як змінився показник середньої зарплати для розрахунку пенсії. Зокрема, у березні цей показник зріс до 23 218 гривень, а на початку року становив 21 870 гривень. Через зростання середніх доходів нові пенсіонери отримають вищі виплати.