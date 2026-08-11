Платіжки можна зменшити вдвічі: як заощадити на комуналці

Комунальна платіжка, гроші. Фото: Новини.LIVE

Віталій Чайка Редактор економічних новин

Українці, які мають право і на житлову субсидію, і на пільгу, не можуть отримувати їх одночасно. Але це не означає, що влітку вони мають залишатися без допомоги. Якщо субсидія на неопалювальний сезон становить 0 гривень, людина може звернутися за пільгою і отримувати її вже з місяця подання заяви.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України.

Кому краще обрати пільгу

Пільга на комунальні послуги передбачена для визначених законом категорій громадян. Серед них — учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, члени сімей загиблих Захисників і Захисниць України та інші категорії.

Тому якщо людина має право на пільгу, але влітку їй розрахували субсидію у розмірі 0 гривень, вона може подати заяву на пільгу. У такому випадку допомогу призначать з місяця звернення.

Що потрібно зробити

Для отримання пільги недостатньо просто мати відповідний статус. Людина має бути внесена до Реєстру осіб, які мають право на пільги. Тому потрібно подати:

заяву про включення до Реєстру;

заяву про призначення пільги.

Після цього Пенсійний фонд зможе призначити відповідну знижку на оплату житла та комунальних послуг.

Яку знижку можуть отримати сім'ї загиблих військових

Для сімей загиблих Захисників і Захисниць закон передбачає 50-відсоткову знижку на оплату житла та низку комунальних послуг у межах установлених норм. Йдеться, зокрема, про:

користування житлом;

газ;

електроенергію;

водопостачання та водовідведення;

вивезення побутових відходів;

скраплений газ для побутових потреб.

Також передбачена 50-відсоткова знижка на пічне паливо для тих, хто живе у будинках без іншого опалення.

Окрема норма для непрацездатних сімей

Для сімей, які складаються лише з непрацездатних осіб, зокрема пенсіонерів, діє окрема норма щодо газу для опалення. У такому випадку 50-відсоткова знижка може поширюватися на подвійний розмір нормативної опалювальної площі — 42 кв. м на кожну особу, яка має право на знижку, плюс 21 кв. м на сім'ю.

Що буде із субсидією взимку

Якщо влітку людина вирішила користуватися пільгою, це не означає, що вона назавжди відмовляється від субсидії. З початком опалювального сезону можна знову звернутися за житловою субсидією. Тобто механізм дозволяє обирати той вид державної підтримки, який у конкретний період вигідніший для домогосподарства.

Варто знати про важливий нюанс. Якщо в наступному неопалювальному сезоні розмір призначеної субсидії знову становитиме 0 гривень, пільгу можуть поновити автоматично.