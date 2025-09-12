Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаПсихологіяTravelПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Військовим дають гроші на оздоровлення — кому виплачують

Військовим дають гроші на оздоровлення — кому виплачують

Ua ru
Дата публікації: 12 вересня 2025 20:10
Виплати на оздоровлення військовим — хто може отримати до кінця 2025 року
Гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Українським військовим щомісяця нараховують грошове забезпечення, мінімальний розмір якого становить понад 20 тисяч гривень. Та не усі захисники знають, що у них є право на додаткову виплату, яка надається один раз на рік — грошову допомогу на оздоровлення (ГДО). 

Сайт Новини.LIVE розповідає, чи можна отримати цей вид фінансової підтримки восени чи взимку 2025 року. 

Реклама
Читайте також:

Детальніше про виплату на оздоровлення у ЗСУ

Грошова допомога на оздоровлення надається як контрактникам, так і мобілізованим громадянам, йдеться на сайті Міноборони. Процедура виплати є наступною:

  • військова частина формує списки військовослужбовців, у яких є право на отримання ГДО;
  • захисники подають рапорт на ім'я командувача військової частини;
  • далі рапорти передаються у фінансову службу.

Списки на отримання ГДО, як правило, формуються та реєструються на початку року, тож у 2025 році частина військовослужбовців вже отримала гроші.

Зараз подати рапорт на виплату грошової допомоги можуть, наприклад ті, хто був нещодавно мобілізований до лав ЗСУ.

Скільки виплачують 

Розмір допомоги — місячне грошове забезпечення, яке складається з:

  • посадового окладу;
  • окладу за військовим звання;
  • надбавки за вислугу років;
  • щомісячних додаткових видів грошового забезпечення, крім винагород.

ГДО можуть нарахувати й військовим, які перебувають у розпорядженні, відсторонені від виконання службових обов’язків або усунені від посади. У такому разі їм виплатять допомогу  у розмірі їх місячного грошового забезпечення за останньою займаною ними посадою, з урахуванням зміни вислуги років і норм грошового забезпечення за цими посадами.

Раніше ми пояснювали, коли військові отримають свої гроші за вересень. Виплата грошового забезпечення відбувається поетапно. Дізнавайтесь також, на які виплати мають право військові на лікуванні

виплати ЗСУ фінансова допомога армія гроші
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації