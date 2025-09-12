Виплати на оздоровлення військовим — хто може отримати до кінця 2025 року

Гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Українським військовим щомісяця нараховують грошове забезпечення, мінімальний розмір якого становить понад 20 тисяч гривень. Та не усі захисники знають, що у них є право на додаткову виплату, яка надається один раз на рік — грошову допомогу на оздоровлення (ГДО).

Сайт Новини.LIVE розповідає, чи можна отримати цей вид фінансової підтримки восени чи взимку 2025 року.

Детальніше про виплату на оздоровлення у ЗСУ

Грошова допомога на оздоровлення надається як контрактникам, так і мобілізованим громадянам, йдеться на сайті Міноборони. Процедура виплати є наступною:

військова частина формує списки військовослужбовців, у яких є право на отримання ГДО;

захисники подають рапорт на ім'я командувача військової частини;

далі рапорти передаються у фінансову службу.

Списки на отримання ГДО, як правило, формуються та реєструються на початку року, тож у 2025 році частина військовослужбовців вже отримала гроші.

Зараз подати рапорт на виплату грошової допомоги можуть, наприклад ті, хто був нещодавно мобілізований до лав ЗСУ.

Скільки виплачують

Розмір допомоги — місячне грошове забезпечення, яке складається з:

посадового окладу;

окладу за військовим звання;

надбавки за вислугу років;

щомісячних додаткових видів грошового забезпечення, крім винагород.

ГДО можуть нарахувати й військовим, які перебувають у розпорядженні, відсторонені від виконання службових обов’язків або усунені від посади. У такому разі їм виплатять допомогу у розмірі їх місячного грошового забезпечення за останньою займаною ними посадою, з урахуванням зміни вислуги років і норм грошового забезпечення за цими посадами.

