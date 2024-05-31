Пільги у 2024 році — хто має право на знижку на комунальні послуги

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні кілька особливих категорій громадян мають право на 50-відсоткову знижку на оплату комунальних послуг. Проте, якщо сума середньомісячного сукупного доходу родини в розрахунку на одну особу більша за податкову соціальну пільгу, яка цьогоріч зросла, знижку не нададуть.

Про такі нюанси розповіли представники Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Як розповіли у фонді, список осіб, котрі мають право на комунальні пільги, що надаються на основі доходів, визначається "Порядком надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї Податкового кодексу України", що затверджено постановою уряду № 389 від 04.06.2015.

У 2024 році пільгу на комунальні послуги, купівлю твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у грошовій формі, враховуючи середньомісячний дохід, надають у розмірі 50% знижки таким категоріям громадян:

багатодітні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї, сім'ї опікунів (піклувальників);

батьки та члени родини особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули/померли або зникли безвісти, виконуючи службові обов’язки;

особи, звільнені із служби цивільного захисту за віком, через захворювання чи за вислугою років, та отримали інвалідність під час виконання службових обов’язків, та члени їхніх родин;

дружина/чоловік померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків катастрофи на ЧАЕС та опікуни дітей (на період опікунства) померлих осіб-ліквідаторів, віднесених до категорії три, смерть яких пов’язана з аварією на Чорнобильській АЕС;

родини, у яких є дитина з інвалідністю;

учасники війни.

Новий розмір соцпільги у 2024 році

Відповідно за законодавства, знижка надається, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу родини в розрахунку на одну особу не більша за величину доходу, що дає право на податкову соцпільгу.

Фахівці пояснили, що в разі звернення особи в орган Пенсійного фонду для визначення права на отримання пільги, будуть враховувати доходи пільговика та членів його родини (за наявності) за визначений період. А саме — за два квартали, що передують місяцю, який передує даті звернення.

Цьогоріч розмір податкової соціальної пільги збільшився і становить 4,24 тис. грн. Таким чином, пільги на оплату комунальних послуг можуть призначити за умови, що розмір середньомісячного загального доходу родини пільговика в розрахунку на одну особу не більший за цю суму.

Податкову соцпільгу застосовують до доходу, нарахованого на користь платника податку упродовж звітного податкового місяця як заробітну плату (інші виплати, компенсації, винагороди), якщо його розмір не більший за суму, що дорівнює місячному прожитковому мінімуму для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, що помножений на 1,4 та округлений до найближчих 10 грн. А саме:

3 028 грн х 1,4 грн = 4 239,20.

Це прописано у підпункті 169.4.1 ст. 169 Податкового кодексу.

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Нагадаємо, в Україні всі газопостачальники оприлюднили тарифи для громадян з 1 червня 2024 року. Йдеться про 12 компаній, котрим належить близько 2% ринку.

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