Підтримка українських родин: хто може оформити 10 800 грн влітку

Жінка з дитиною, гроші. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

У червні 2026 року більше громадян, які потребуть матеріальної підтримки під час війни, зможуть отримати виплати від Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців (УВКБ ООН). Реєстрація на допомогу стала доступною у ще одному українському місті.

Про те, хто може оформити міжнародні виплати, розповідають Новини.LIVE.

Де приймають заявки на грошову допомогу від УВКБ ООН

За інформацією організації, записатися в електронну чергу до реєстраційного центру програми "Грошова допомога від УВКБ ООН" тепер можуть також жителі м. Вінниця.

Претендувати на фінансову підтримку зможуть чотири категорії громадян. Виплати нададуть тим, хто буде належати хоча б до однієї з них:

Домогосподарства, які через переміщення мають статус внутрішньо переміщеної особи, отриманим не більш ніж 45 днів тому через загрози для життя чи евакуацію. Родини, які перемістилися, набувши статусу переселенців у період від 46 днів до пів року, через загрозу життю, атаки чи примусову евакуацію. Домогосподарства, яким довелося через воєнні дії залишити власні оселі та виїхати за кордон (після 24 лютого 2022 року), однак повернулися в Україну не раніше ніж три місяці тому та не пізніше ніж один рік потому. Родини, які повернулися на місця постійного проживання після вимушеного виїзду в межах країни, спричиненого бойовими діями (після 24.02.2022). Обов’язковою умовою є те, що повернення відбулося не раніше ніж три місяці тому та не пізніше року.

Важливим є дотримання соціально-економічного критерію для всіх вищезазначених категорій. Допомога може бути надана тільки тим домогосподарствам, у яких розмір середньомісячного доходу на одну особу не більший за 8 300 грн.

У рамках програми кожному в родині нарахують від 10 800 до 12 300 грн допомоги.

Як подати заявку для оформлення допомоги

Громадяни, які підпадають під вищевказані обставини, мають заповнити спеціальну електронну форму для реєстрації в чергу до пункту збору даних у місті Вінниця.

У разі успішного заповнення форми потрібно очікувати на дзвінок від працівників партнера організації (БФ "Право на захист") для проходження попередньої перевірки на відповідність вимогам програми та призначення дати та часу прийому.

"Зверніть увагу: заповнення цієї форми є лише записом до електронної черги до пункту збору даних у м. Вінниця. Остаточне рішення про виплату приймається лише після особистої співбесіди з фахівцем фонду", — наголосили організатори.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що влітку в одному з регіонів деяким громадянам доступна фіндопомога за програмою, яку реалізують США. У її рамках українці можуть отримати на бізнес до 4 100 євро. Таку можливість гарантують тим, хто подасть заявку, розробивши фінансовий план.

Ще Новини.LIVE розповідали, хто з осіб з інвалідністю І-ІІІ групи може оформити допомогу у сумі від 200 000 до 1 000 000 грн у 2026 році. Йдеться про українців, які безпосередньо постраждали у зв'язку з військовою агресією РФ. Таку допомогу призначають та виплачують через Пенсійний фонд. Цьогоріч уряд врегулював механізм надання виплати.