ПФУ проводить інвентаризацію пенсій: коли виплати можуть скоротити у кілька разів

Пенсіонерка на вулиці, гроші в руках. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Віталій Чайка Редактор економічних новин

Багато українців не знають, що Пенсійний фонд може повторно перевірити їхню пенсійну справу через багато років після призначення пенсії. Іноді така перевірка закінчується не лише виправленням помилок, а й суттєвим зменшенням щомісячних виплат. Водночас пенсіонери можуть вимагати пояснення та оскаржувати такі рішення.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на видання "На пенсії".

Чому ПФУ може переглянути вже призначену пенсію

Як пояснює експерт із пенсійних питань Сергій Коробкін, інвентаризація пенсійних справ є стандартною внутрішньою процедурою Пенсійного фонду. Під час неї фахівці перевіряють правильність призначення пенсії, достовірність документів та законність проведених розрахунків.

За словами експерта, результати такої перевірки можуть бути різними: якщо знайдуть помилки, пенсію можуть як збільшити, так і зменшити.

Як після перевірки пенсія скоротилася майже вдвічі

Одним із прикладів наслідків інвентаризації стала історія пенсіонерки з Дніпропетровської області. Жінка має 37 років страхового стажу та отримувала пенсію ще з 2005 року. До перевірки її виплати становили близько 4 000 гривень.

Після інвентаризації, проведеної Пенсійним фондом у 2020 році, розмір пенсії переглянули. Під час перерахунку перестали враховувати відомості про заробіток за 1970-ті роки, замінивши відповідні показники нульовими значеннями. Через це коефіцієнт заробітної плати різко знизився, а разом із ним і пенсія — приблизно до 1600 гривень.

Наразі жінка отримує мінімальну пенсію — 3370 гривень. За оцінкою Сергія Коробкіна, якби спірний перерахунок не проводили, сьогодні її пенсія могла б становити близько 7 000 гривень.

Що саме перевіряє Пенсійний фонд

Під час інвентаризації перевіряють:

наявність пенсійної справи та електронного особового рахунку;

правильність оформлення документів;

достовірність даних про трудовий стаж і заробітну плату;

правильність розрахунку пенсії;

законність проведених виплат та можливих утримань;

обґрунтованість повернення надміру виплачених коштів, якщо такі були.

За потреби Пенсійний фонд може надсилати запити до архівів або підприємств для підтвердження відомостей.

Як має проходити інвентаризація

Перевірка проводиться відповідно до встановленої процедури. За її результатами оформлюється акт інвентаризації, у якому зазначають:

які документи перевірили;

які порушення або розбіжності виявили;

висновки перевірки;

рекомендації щодо подальших дій.

Саме цей документ має пояснювати причини будь-якого перерахунку пенсії.

Що робити, якщо пенсію зменшили

Якщо після перевірки виплати стали меншими, пенсіонер має право:

вимагати письмове рішення Пенсійного фонду;

ознайомитися з матеріалами своєї пенсійної справи;

отримати копії документів, на підставі яких провели перерахунок;

подати скаргу до головного управління Пенсійного фонду;

звернутися до адміністративного суду та оскаржити рішення.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що розмір пенсії в Україні залежить від офіційної зарплати та страхового стажу. Якщо людина протягом трудової діяльності отримувала в середньому 30 000 гривень на місяць і має 35 років страхового стажу, то може розраховувати орієнтовно на пенсію у 11 500 гривень, без урахування можливих доплат і надбавок.

Також Новини.LIVE писали, що в Україні окремі категорії громадян можуть отримувати спеціальні пенсії, розмір яких перевищує 25 950 гривень. Йдеться, зокрема, про суддів, прокурорів, військових, правоохоронців, держслужбовців старої системи та ліквідаторів аварії на ЧАЕС, однак під час воєнного стану до частини таких виплат застосовують понижувальні коефіцієнти від 10% до 50%.