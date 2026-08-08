Переселенців попередили про важливу умову: без цього виплати можуть зупинити

Жінка на вулиці, гроші в руках. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Віталій Чайка Редактор економічних новин

У серпні державні виплати для внутрішньо переміщених осіб продовжаться за звичним графіком, але є нюанс: частині переселенців потрібно оновити свої дані. Якщо цього не зробити вчасно, гроші можуть перестати платити.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на постанову Кабінету Міністрів №709.

Коли надійдуть виплати у серпні

У серпні 2026 року допомогу на проживання для ВПО, як і раніше, виплачуватимуть у два етапи — до 15-го та до 28-го числа місяця. Конкретна дата залежить від того, коли Державна казначейська служба перерахує кошти та як швидко їх зарахує банк.

Розмір допомоги залишається незмінним:

2 000 гривень на місяць — для дорослих переселенців;

3 000 гривень — для дітей та людей з інвалідністю.

Для найбільш вразливих категорій переселенців така підтримка надається протягом 30 місяців із моменту першого призначення.

Кому потрібно оновити інформацію

Уряд нагадує, що деяким переселенцям потрібно особисто звернутися до Пенсійного фонду або Центру надання адміністративних послуг, щоб виплати не припинилися.

Це стосується тих, хто:

змінив місце проживання;

має зміни у складі сім'ї;

вперше оформлює допомогу на дитину;

раніше отримав відмову у виплатах, але тепер відповідає вимогам щодо доходу;

хоче переглянути рішення через зміну майнового стану.

Наразі граничний дохід для призначення допомоги становить 10 380 гривень на одну особу.

Оновлення інформації потрібне для того, щоб держава мала актуальні дані про отримувачів допомоги. Якщо зміни не повідомити вчасно, виплати можуть призупинити до з'ясування обставин.

Що ще змінилося у виплатах для ВПО

В Україні запускають новий механізм фінансування соціальних послуг для внутрішньо переміщених осіб. Держава оплачуватиме не утримання закладів, а конкретні послуги для людей за принципом "гроші ходять за людиною".

Кошти щомісяця надходитимуть на спеціальні рахунки отримувачів, а скористатися новим механізмом зможуть літні переселенці та ВПО з інвалідністю, які потребують стаціонарного догляду або підтриманого проживання.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що отримувачі допомоги для ВПО зобов'язані повідомляти про виїзд за кордон, якщо перебувають там понад встановлений законодавством строк. Суд зобов'язав українку повернути 10 000 гривень надміру виплаченої допомоги та сплатити судовий збір, оскільки вона не повідомила про тривале перебування за межами України.

Також Новини.LIVE писали, що Верховна Рада скасувала спеціальні правила щодо призначення та виплати пенсій для ВПО. Після набрання чинності переселенці отримуватимуть пенсії та інші соціальні виплати на загальних умовах, без додаткових перевірок чи окремих процедур.