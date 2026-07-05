Переселенцям пропонують гроші на освіту: як скористатися допомогою від держави

Люди за навчанням, гроші в гаманці. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Карпова Редактор економічних новин

Для багатьох переселенців знайти роботу після переїзду — непросто. Для них держава пропонує допомогу на навчання, щоб опанувати нову професію. Можна отримати ваучер до 33 280 гривень і змінити кваліфікацію.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Державну службу зайнятості.

Хто вже скористався послугою

Попри те, що програма працює вже не перший рік, користуються нею поки що небагато людей. У 2025 році ваучери отримали лише 5 430 внутрішньо переміщених осіб, що становить менше ніж 0,12% від усіх офіційно зареєстрованих переселенців.

Фахівці пояснюють це кількома причинами. Частина людей просто не знає про цю можливість. Інші не можуть переїхати заради нової роботи через проблеми з житлом. А людям старшого віку часто складно наважитися на нову професію.

Втім, ті, хто вже скористався програмою, здебільшого задоволені результатом.

Які професії найпопулярніші

Серед переселенців найбільший попит мають такі спеціальності:

психолог;

водій;

медсестринська справа;

публічне управління та адміністрування.

Хто може отримати ваучер

Подати заявку можуть внутрішньо переміщені особи, які:

працездатного віку;

не можуть знайти підходящу роботу;

не перебувають на обліку як безробітні;

мають професійно-технічну, фахову передвищу або вищу освіту.

Як оформити допомогу

Спочатку потрібно обрати спеціальність та навчальний заклад, де хочете навчатися. Потім можна подати заявку онлайн на сайті Державної служби зайнятості або звернутися до будь-якого місцевого відділення.

Із собою потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код, документи про освіту, трудову книжку (за наявності) та інші необхідні документи.

Зауважте, що після отримання ваучера є 90 днів, щоб укласти договір із навчальним закладом і розпочати навчання.

Раніше Новини.LIVE писали, що переселенці можуть втратити допомогу на проживання, якщо вчасно не оновлять інформацію про себе. У липні розмір виплат для них не змінився, однак декому треба повідомити особисті дані, які впливають на виплати.

Також Новини.LIVE розповідали, що виплати у ВПО можуть зрости. Тепер оформлення виплат для дітей-переселенців не залежатиме від доходів батьків, однак майновий стан родини й надалі перевірятимуть. Якщо сім'ї раніше відмовили у допомозі через перевищення доходу, треба подати нову заяву.