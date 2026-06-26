Пенсіонерам виплатять по 10 000 грн: де можна оформити допомогу

Жінка похилого віку, гроші. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

До 15 жовтня 2026 року жителі однієї з українських громад можуть подавати заявки на реєстрацію у програмі з підготовки до нового опалювального періоду. Оформити разові виплати на купівлю твердого палива у розмірі 10 000 грн зможуть найбільш вразливі категорії населення, зокрема пенсіонери.

Про те, де і для кого відкрита реєстрація, розповідають Новини.LIVE.

Хто може розраховувати на допомогу на зиму у 10 000 грн

Місцева влада продовжує активно готуватися до холодного періоду, надаючи допомогу для найбільш соціально вразливих груп громадян на прифронтових та окупованих територій.

Нині програма з надання фінансової допомоги на купівлю дров та вугілля доступна жителям Соледарської міської тергромади Донецької області, які вимушено переїхали в інші регіони, зокрема у Київ та Дніпро.

"По 15 жовтня 2026 року триває прийом заяв на отримання матеріальної допомоги для придбання твердого палива на осінньо-зимовий період 2026–2027 років... Закликаємо мешканців громади, які належать до визначених категорій та потребують підтримки в опалювальний період, своєчасно подати документи для отримання матеріальної допомоги", — йдеться у повідомленні.

Звертатися за виплатами можуть громадяни похилого віку та люди з першою-третьою групою інвалідності, ветерани війни, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники бойових дій, учасники війни та рідні загиблих чи померлих ветеранів війни та захисників.

Окрім того, оформлення виплат буде доступне для ще кількох груп громадян. А саме:

Малозабезпеченим та багатодітним родинам; Сім’ям, де є діти, держреєстрація народження яких була проведена у рамках частини 1 ст. 135 Сімейного кодексу; Домогосподарства з неповнолітніми дітьми-сиротами та дітьми, позбавлених батьківського піклування; Родини, які мають дітей з інвалідністю.

Куди можна звернутися за допомогою та необхідні документи

Згідно з правилами програми, жителі Києва та Дніпра можуть подавати заяви на отримання матеріальної допомоги на тверде пічне побутове паливо до 15 жовтня цього року.

Грошова допомога буде виплачуватися одноразово за опалювальний сезон у розмірі 10 000 грн за пріоритетністю.

Громадяни визначених категорій, які потребують необхідної підтримки на зиму, мають подати пакет документів для отримання виплат. Це можна зробити особисто чи поштою. А саме:

особисто за адресами: у місті Київ вул. Бориславська, 72/3 у Центрі підтримки жителів Соледарської громади (тел.: 095-463-06-57), місті Дніпро, просп. Героїв, 30 Д, у Центрі підтримки жителів Соледарської громади (тел.: 095-563-92-90);

через Нову пошту за рахунок відправника на адреси: м. Київ, відділення №203 (Курінна Наталя Олексіївна, номер тел.: 095-463-06-57), м. Дніпро, відділення №48 (Рибіна Лариса Вікторівна, номер тел.: 095-563-92-90).

Громадяни мають зазадлегідь підготувати такі документи для оформлення допомоги:

копії паспорта та ідентифікаційного коду;

витяг з реєстру територіальної громади;

документ з підтвердженням наявності пільгової категорії (довідки про інвалідність/посвідчення багатодітної родини);

довідку про взяття на облік ВПО;

документ про те, що у житлі є пічне опалення на твердому паливі;

довідку ПФУ щодо наявності чи відсутності субсидій чи пільг на тверде паливо;

довідку з реквізитами банківського рахунку (IBAN).

Всі копії повинні містити напис "Згідно з оригіналом", підпис, ініціали та дату.

Ще Новини.LIVE розповідали, що влітку у низці тергромад однієї з областей українці можуть отримати щомісячну допомогу від 1 800 до 2 000 грн. Звернутися за виплатами можуть родини, які постраждалі від війни. Метою програми є забезпечення фінпідтримкою населення для закритття базових потреб.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що влітку жителі шести українських регіонів мають змогу отримати допомогу на оренду житла. "БФ "Право на захист" та УВКБ ООН надають можливість отримати виплати в оплаті оренди житла на шість місяців для ВПО та осіб, що прибули з-за кордону. Подати заявки мають право громадяни, яких війна змусила виїхати з домівок.