Субсидія для непрацюючих пенсіонерів: які документи потрібні для оформлення і що може вплинути на виплати

Пенсіонерка на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Для непрацюючого пенсіонера оформлення житлової субсидії не становить складнощів. Якщо людина живе та зареєстрована у своєму житлі сама, для звернення до Пенсійного фонду достатньо двох основних документів. Але якщо є борг за комуналку або в квартирі прописані родичі, які давно живуть в іншому місці, знадобляться додаткові підтвердження.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України.

Якщо пенсіонер живе сам

Якщо непрацюючий пенсіонер зареєстрований і проживає у квартирі чи будинку один, йому достатньо подати:

заяву на призначення житлової субсидії;

декларацію про доходи та витрати.

Тобто збирати цілу папку довідок не потрібно.

Подати документи можна особисто, поштою або онлайн через вебпортал Пенсійного фонду, застосунок "Пенсійний фонд" чи портал "Дія".

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Якщо є борг за комуналку

Наявність боргу не означає, що про субсидію можна одразу забути. Але в такому випадку потрібно додатково підтвердити, що з боргом відбувається.

Підійде один із документів:

документ про повну сплату боргу;

договір із постачальником про реструктуризацію заборгованості;

ухвала суду про відкриття провадження, якщо пенсіонер оскаржує борг у суді.

Тобто просто сказати, що ви не згодні з боргом, недостатньо — потрібен документ, який це підтверджує.

Якщо у квартирі прописані діти або онуки, але вони там не живуть

Це досить поширена ситуація. Наприклад, пенсіонер живе сам, але в його квартирі досі зареєстровані дорослі діти чи онуки, які давно проживають в іншому місті.

У такому випадку можна просити призначити субсидію без урахування доходів тих людей, які фактично не проживають у квартирі. Але це потрібно підтвердити документами.

Підійдуть, зокрема:

довідка з місця роботи або навчання в іншому населеному пункті;

документ від ЖЕКу, ОСББ або ЖБК про те, що людина фактично не проживає за цією адресою;

підтвердження, що людина сплачує комунальні послуги за іншою адресою;

акт обстеження матеріально-побутових умов або фактичного місця проживання.

Якщо підтвердити непроживання іншими документами неможливо, у певних випадках це можна зробити за допомогою акта обстеження.

Раніше Новини.LIVE писали про субсидію в 0 гривень. Така сума означає лише, що за поточними доходами та витратами розмір виплати виявився нульовим, але його можуть переглянути, якщо зміняться тарифи, доходи чи склад сім’ї. Перерахунок проводять двічі на рік, при цьому ПФУ враховує доходи, майновий стан, сплату ЄСВ та перебування членів родини за кордоном.

Також Новини.LIVE розповідали, хто може втратити субсидію. Допомогу можуть скасувати через зміни в родині, роботі чи комунальних послугах, якщо не повідомити про них ПФУ протягом 30 днів. Виплати також можуть переглянути через авто, нерухомість чи інше майно понад 100 000 гривень, депозит або військові облігації понад 100 000, а також купівлю валюти чи банківських металів більш ніж на 50 000 гривень.