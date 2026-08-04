Пенсію можуть поставити на паузу: кому треба терміново перевірити документи

Пенсіонерка на вулиці, гроші в руках. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Віталій Чайка Редактор економічних новин

Навіть одна літера у прізвищі чи імені може стати причиною тимчасового призупинення пенсії. Пенсіонерам варто знати про нові правила автоматичної верифікації виплат. Тепер державні реєстри перевірятимуть дані без вашої участі.

Як працюватимуть нові перевірки, розповідає Новини.LIVE з посиланням на наказ Міністерства фінансів №347 від 30 червня 2026 року.

Які перевірки стануть автоматичними

Міністерство фінансів України затвердило нову Методику верифікації пенсійних виплат. Головна зміна полягає у максимальній цифровізації перевірок через систему електронної взаємодії "Трембіта", яка об'єднує державні реєстри.

Тобто тепер інформація звірятиметься автоматично та практично в режимі реального часу.

Які дані перевірятимуть

Система автоматично порівнюватиме інформацію Пенсійного фонду з даними інших державних органів. Тож перевірятимуть:

прізвище, ім'я, по батькові;

дату народження;

паспортні дані;

реєстраційний номер платника податків;

зміну прізвища після шлюбу чи розлучення;

інформацію з органів РАЦС;

факти перетину державного кордону;

тривале перебування за межами України;

законність отримання спеціальних пенсій, надбавок і пільг.

Хто може потрапити до групи ризику

Нові правила найбільше стосуватимуться пенсіонерів, у документах яких є будь-які неточності. Під ризиком опиняються:

люди, у яких по-різному написані ім'я чи прізвище в різних державних реєстрах;

жінки, які змінювали прізвище після одруження або розлучення, але не оновили інформацію в усіх базах;

громадяни, які тривалий час перебувають за кордоном і водночас отримують окремі види доплат.

Навіть незначна різниця, наприклад "Наталія" в одному документі та "Наталя" в іншому, може стати приводом для додаткової перевірки.

Чи можуть одразу припинити виплату пенсії

У Міністерстві фінансів наголошують, що відомство не має права самостійно припиняти або скасовувати пенсійні виплати. Після автоматичної перевірки Мінфін лише передає інформацію про виявлені розбіжності до Пенсійного фонду України.

Саме Пенсійний фонд приймає остаточне рішення щодо подальших дій та, за необхідності, просить пенсіонера уточнити свої дані.

Що робити, якщо виникла проблема

Якщо виплати призупинили через невідповідність інформації, пенсіонеру потрібно актуалізувати свої персональні дані. Зробити це можна:

особисто у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України;

через вебпортал електронних послуг ПФУ, завантаживши необхідні документи.

Після усунення всіх розбіжностей Пенсійний фонд відновлює виплати, а гроші, які були нараховані за період перевірки, виплачують у повному обсязі.

Як правильно подати заяву

Якщо проблема виникла через неправильне написання імені чи прізвища, необхідно подати заяву про уточнення персональних даних. У зверненні слід зазначити правильний варіант написання відповідно до паспорта та додати копії документів, які це підтверджують.

Фахівці радять тим, хто користується електронним кабінетом ПФУ, завантажувати кольорові та якісні скан-копії документів у форматі PDF або JPEG. Якщо текст, печатки чи реквізити буде важко прочитати, система може відхилити звернення, і процедуру доведеться проходити повторно.

Для більшості пенсіонерів нічого не зміниться

Якщо персональні дані в усіх державних реєстрах збігаються, нова система працюватиме непомітно для людини. Але тим, хто змінював документи або давно не оновлював інформацію в Пенсійному фонді, варто заздалегідь перевірити правильність своїх даних, щоб уникнути затримок грошей.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що деякі українки можуть отримувати додаткові виплати та надбавки до пенсії. Зокрема, жінки, які народили та виховали п'ятьох і більше дітей до шестирічного віку, можуть отримувати щомісячну доплату за особливі заслуги перед Україною у розмірі до 40% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Також Новини.LIVE розповідали про особливості ідентифікації пенсіонерів за кордоном. У Пенсійному фонді нагадали: якщо після заміни паспорта-книжечки на ID-картку не оновити паспортні дані в реєстрах, пройти ідентифікацію не вдасться, що може призвести до затримки пенсійних виплат.