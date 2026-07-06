Пенсійний фонд може не зарахувати стаж: які помилки коштують українцям пенсії
При виході на пенсію або під час перевірки електронної трудової книжки українці з подивом дізнаються, що окремі періоди роботи кудись зникають зі страхового стажу. А це, відповідно, впливає і на право на пенсію, і на її розмір.
Де можуть ховатися і чому втрачаються місяці і навіть роки стажу, розповідає Новини.LIVE.
Проблеми зі сплатою ЄСВ
Після 2004 року стаж зараховується лише за умови сплати єдиного соціального внеску.
Типові ситуації:
- якщо зарплата була маленька або неповна ставка, а ЄСВ не "добили" до мінімального — місяць зарахують не повністю;
- якщо роботодавець взагалі не заплатив ЄСВ (таке, на жаль, буває) — стажу не буде;
- якщо бухгалтер помилився в коді або прізвищі — внески можуть "не прив’язатися" до людини.
Фактично відповідальність за сплату внесків несе роботодавець, однак наслідки відображаються на працівнику.
Неточності у паперовій трудовій книжці
Для періодів до 2004 року основним підтвердженням стажу залишається трудова книжка.
Проблеми виникають, якщо є:
- різниця у написанні персональних даних;
- нечіткі або відсутні печатки;
- виправлення без належного оформлення;
- відсутні реквізити наказів про прийняття чи звільнення.
Навіть незначні неточності можуть стати підставою для незарахування періоду.
Ліквідація підприємств і відсутність архівів
Якщо підприємство припинило діяльність, підтвердити стаж можна лише через архівні документи.
Проблема виникає тоді, коли:
- документи не були передані до архіву;
- або були втрачені.
У таких випадках Пенсійний фонд не має підтвердження, і період може не бути зарахований.
Особливості стажу у ФОП
Для фізичних осіб-підприємців поширена проблема — відсутність підтвердження сплати внесків.
Найчастіше це:
- не зберегли квитанції;
- були періоди, коли ЄСВ не платили;
- або платили нерегулярно.
У результаті окремі місяці можуть "випасти" зі стажу.
Як перевірити свій стаж і уникнути проблем
- Перевірка онлайн. Через портал Пенсійного фонду або Дію можна переглянути свій страховий стаж і суму внесків по кожному місяцю.
- Оцифрування трудової книжки. Рекомендується завантажити дані паперової трудової книжки до електронного реєстру, щоб виявити можливі помилки завчасно.
- Підтверджувальні документи. У разі неточностей варто звернутися до роботодавця або архіву для отримання довідок.
- Архівні установи. Якщо підприємство ліквідоване, документи можуть зберігатися в державних архівах.
- Судовий порядок. Якщо підтвердити стаж документально неможливо, його можна встановити в судовому порядку на підставі додаткових доказів (свідчення, розрахункові документи тощо).
Як повідомляли Новини.LIVE, розмір пенсії в Україні напряму залежить не лише від страхового стажу, а й від офіційної заробітної плати, з якої сплачувалися внески. Саме рівень доходів за життя, а не кількість відпрацьованих років, є ключовим фактором при розрахунку виплат, тому навіть за однакового стажу пенсії можуть відрізнятися.
Ще Новини.LIVE писали, що українці можуть докупити необхідний стаж для виходу на пенсію. У 2026 році мінімальний добровільний внесок становить 1 902 гривень на місяць, а право на пенсію у 60 років мають громадяни, які накопичили не менше 33 років страхового стажу.
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