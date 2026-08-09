Пенсійні надбавки: за яких обставин можна отримати 800 грн

Чоловік похилого віку, гроші. Фото: Pexels, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

У 2026 році українські громадяни, які накопичили за свою трудову діяльність значний обсяг страхового стажу, мають законне право розраховувати на доплати до пенсійного забезпечення. Йдеться про нарахування за понаднормовий стаж, який у деяких випадках може досягати 800 грн.

Про те, хто має право на додаткові гроші та як визначається розмір виплат, розповідає видання Новини.LIVE.

Для кого передбачені нарахування до пенсії у 2026 році

За інформацією Пенсійного фонду, норми українського законодавства дозволяють пенсіонерам за рахунок значної кількості років офіційної трудової діяльності щомісяця отримувати додаткові нарахування до базового розміру пенсії.

Йдеться про право призначення доплат за "зайві" роки накопиченого страхового стажу, які виникли понад необхідний стандартний рівень для пенсії за віком.

Згідно з правилами, чим більший буде обсяг страхового стажу, тим більшим буде розмір надбавки. У 2026 році мінімальні вимоги до стажу для виходу на "заслужений відпочинок" наступні:

33 роки стажу — для оформлення пенсії у 60 років;

23 стажу —для призначення пенсії у 63 роки;

15 стажу — для виходу на пенсію у 65 років.

Якщо у громадянина більше необхідного стажу, то за кожен додатковий рік нараховується доплата. Водночас, важливою є дата оформлення пенсії. Якщо це сталося до жовтня 2011 року, то "зайвими" вважаються:

понад 25 років стажу — для чоловіків;

більш ніж 20 років стажу — для жінок.

Як визначається розмір доплат до пенсії

За правилами Пенсійного фонду, один додатковий рік страхового стажу дає гарантію зростання пенсії на 1%. Водночас передбачений ліміт: додаткова сума не повинна перевищувати 1% прожиткового мінімуму для непрацездатних.

Цьогоріч показник прожиткового мінімуму становить 2595 грн, а тому кожен "зайвий" рік дасть гарантовано 25,95 грн.

Зокрема, якщо у громадянина налічується 30 років офіційного стажу з трудової діяльності понад норму, то матиме право на приблизно 800 грн надбавки щомісяця.

У ПФУ зауважили, що якщо пенсіонер продовжить працювати, то в такому разі повний перерахунок буде здійснено після його звільнення. Однак сума доплати з часом підвищиться.

Уточнити, чи є право на доплату за рахунок понаднормового стажу, можна сайті Пенсійного фонду у власному кабінеті.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у серпні ПФУ нарахує до пенсій українців різноманітні доплати, надбавки та підвищення. Зокрема, громадяни можуть нарахувати на суми від 150 грн до 3 100 грн. Очікується, що найвищі суми нададуть у вигляді разової допомоги, присвяченої Дню Незалежності України.

Ще Новини.LIVE писали, які діють правила для призначення пенсії державним службовцям у 2026 році. Якщо пенсія за віком для громадян не може перевищувати 30% від зарплати, то для працівників на держслужбі вона може бути значно вищою. У Пенсійному фонді пояснили, у якій частці призначають пенсію від заробітної плати.