Пенсія за особливі заслуги: які особливості та суми у 2026 році

Люди похилого віку, гроші. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

В Україні деяким громадянам передбачена пенсія за особливі заслуги, яку встановлюють за визначні геройські вчинки чи суттєві трудові досягнення. Відомо, на які суми можуть розраховувати українці та як оформити у 2026 році.

Про особливості надання такої пенсії розповідає видання Новини.LIVE.

Хто має право на пенсію за особливі заслуги та суми у 2026 році

Згідно із чинним законодавством, зокрема, пенсію за особливі заслуги перед Україною можуть встановлювати для громадян певних професій. Порядок оформлення, суми та коло осіб визначає закон №1767-III "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною".

Право на таку пенсію можуть надавати:

Героям України, нагородженим орденом Героїв Небесної Сотні, чотирма і більше орденами, особам зі званням "народний"; Ветеранам війни, нагородженим за особисту мужність у захисті країни; Видатним спортсменам, космонавтам, членам льотно-випробувальних екіпажів; Особам, відзначеним держнагородами, почесними званнями та преміями; Матерям, які виховали п’ять і більше дітей до 6-річного віку (а також самотнім батькам); Борцям за незалежність України та реабілітованим жертвам репресій.

Пенсію за особливі заслуги встановлюють як надбавку до основної пенсії:

пенсії за віком;

пенсії з інвалідності;

пенсії у разі втрати годувальника;

пенсії за вислугу років.

Розмір щомісячних доплат для пенсіонерів за особливі заслуги коливається від 23% до 35% від рівня прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, встановленого на початок січня календарного року.

У 2026 році відповідний показник підвищили, а тому сума надбавки становить від 597 до 908 грн на місяць. Водночас, якщо у пенсіонера є одночасно право на кілька видів такої доплати, то зможе обрати найбільшу за розміром.

Правила оформлення надбавки до пенсії

За правилами, пенсію за особливі заслуги встановлюють з дати звернення чи з дня набуття відповідного права, якщо звернення було подане не пізніше одного року.

Громадяни мають подати заяву до територіального органу Пенсійного фонду за місцем одержання пенсії.

До заяви необхідно буде додати документи з підтвердженням особливих заслуг. Зокрема, у разі оформлення пенсії через втрату годувальника необхідно також подати документи про родинні відносини, довідку про смерть. Якщо документів не вистачатиме, то їх можна буде подати упродовж трьох місяців.

У разі смерті пенсіонера, якому надавалась відповідна надбавка, то частину виплати можна переоформити на його рідних. Розмір "перехідної" надбавки становитиме від 70% до 90% від суми, яку отримував громадянин.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, кому ПФУ нарахує підвищену пенсію у 12 390 грн у липні. Правом на більші держгарантії наділені громадяни, які мають статус учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС з інвалідністю, що пов’язана з нею. На неї можуть розраховувати громадяни з інвалідністю третьої групи. Відповідна сума буде нарахована разом з усіма доплатами та підвищеннями.

Ще Новини.LIVE розповідали про існування спецнадбавки до пенсії для багатодітних матерів. Розмір доплати залежить від кількості дітей, яких вона виховала. Також сума залежить від прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність. Зокрема, за п’ятьох дітей нарахують 35%, тобто 908 грн.